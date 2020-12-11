京站週年慶第二波 推聖誕禮物買起來

京站時尚廣場於即日起至12月14日期間，舉辦第二波週年慶，因應聖誕節即將到來，特別精選二波CP值高價格又划算的商品，滿足顧客購禮的需求，全館除了消費滿3800元送400元，3C、家電滿10000元送500元等優惠活動外，12月25日前只要當日持京站館內開立發票，至1F卡友商務服務中心，即可享限量包裝品免費包裝禮品一次。

特別的是聖誕節到來前，京站推出「共闖聖誕情緣」活動，12月20日起將終結剩男剩女，告別單身，報名組隊完成聖誕闖關任務，還可獲得雙人手作課程優惠券；12月24日舉辦「平安夜快閃！閃爆你的眼！」邀請育達高職表演藝術科舞團於館內快閃聖誕舞曲，用熱情與活力照亮平安夜；12月25日則推出「別跑！聖誕老公公」，只要當天與聖誕老公公合照，公開上傳FB、IG並Hashtag#我在京站抓到聖誕老人了！即可獲得聖誕小禮一份。

跨年12月31日當天則有，「跨年Chill嗨嗨 酒吧狂歡派對」，報名費用一人只需600元就可以享受多樣跨年活動，在DJ SHOW中，邀請夢想音樂現場播放最炸的音樂，饒舌歌手Young Chuan、校園歌手胡銘峰、STXD舞團等現場表演，報名就附調酒小點心，野狼男爵限定調酒搭配愛爾蘭瘋薯小點心，參加活動限定任務，在活動現場拍照並至京站時尚廣場FB粉絲團發表貼文獲得三個讚即可免費兌換調酒一杯。

2021年1月1日，「早安！美麗新世界」早上10點至11點，京站將發送免費早餐！Q卡友憑本人Q卡即可免費兌換2021限定早餐一份（限量一百份），今年週年慶最後一波，享好康，民眾得把握機會。