新零售助台東農產開拓新市場

無懼疫情，行政院農業委員會水土保持局臺東分局12月10日在台東故事館邀請台東農友進行交流，透過不同領域的農友經驗分享，展現在疫情時代，台東青農提升產業視野與競爭力。

水土保持局臺東分局五年前開始輔導台東農民使用電子商務推廣農產品，不僅為青農帶來實際銷售成績，並建立台東農產優良的品牌價值。

水保局臺東分局分局長柯燦堂指出，後疫情時代加速大家養成網路購物的習慣，台東無接觸商機的電子商務。在今年的疫情困境下，超前部署與台灣好農合作推動新零售模式整合線上線下行銷資源，不但減緩了疫情衝擊，更創造出新商機。

年初受疫情影響，鳳梨釋迦外銷受阻，青農李俊儀透過電子商務將外銷轉為內銷，打開了新的市場。在疫情最艱困時期也是台東夏雪芒果六月產季，上架夏雪芒果到誠品書店信義旗艦店，不僅成為媒體焦點，搭配現場體驗展售與線上訂購，一度造成供不應求。

農友蕭全軒以連續三年強而有力的行銷經驗指出，消費者已經逐漸認識台東夏雪芒果，外銷方面，透過跨境電商的模式銷往港澳，也較不受疫情影響。

在每年台東盛事國際熱氣球嘉年華還未確定辦理前，水保局臺東分局攜手台灣好農與鹿野博雅齋茶莊共同推出「台東鹿野紅烏龍瓶裝茶」，網路行銷搭配實體通路活動，博雅齋簡睿宏說，搭上國旅熱潮，讓更多人認識台東鹿野紅烏龍茶風味。

柯燦堂說，這年來大家都經歷了很特別的一年，但水保局臺東分局和台東的農民及產業一起攜手面對，活化農業經濟也提升農村發展，媒合也整合多方的資源我們台東的農業，「逆境下我們反而突圍而出，不僅協助青農打開市場，也凸顯青農逐步強健的風險管理能力，搭配電商通路台灣好農的協助讓合作永續經營。」