「走讀知本」 臺東林管處帶你看見不一樣的知本森林

國內旅遊正夯，知本國家森林遊樂區擁有亞熱帶季風林豐富的森林生態及自然環境，吸引許多旅客前來探訪，臺東林區管理處於今（11）日上午在知本國家森林遊樂區舉辦「走讀知本-看見不一樣的知本森林」記者會，行銷今年完成的園區入口意象及七里香步道，並搶先曝光園區微電影，邀請民眾在12月19-20日來知本國家森林遊樂區參加「里山森林．野餐趣」環保市集野餐活動。

臺東林區管理處吳昌祐處長表示，為了提升園區遊憩品質，特別邀請當地藝術家饒愛琴與林志明以原民文化及環境特色，用馬賽克拼圖方式創作了「生生不息」全新的入口意象，要讓民眾一入園就能感受到繁茂的生命力及人與自然共生的在地智慧；而新完成的七里香步道，則邀請到伍玉龍、文耀興兩位步道專家，以手作職人精神打造完成。步道保留了園區的自然風貌，漫步其中可欣賞以當地自然素材完成的質樸步道、特色砌石浮築橋及沿途豐富的動植物生態，漫步林間讓人身心暢快；另外還有葉脈造型售票亭、國產材木構平台、迎賓綠蔭廊道等特色設施，知本國家森林遊樂區正以嶄新面貌迎接著到訪的旅人，歡迎大家呼朋引伴前來一探究竟。

知本國家森林遊樂區「生生不息」入口意象揭幕剪綵儀式。圖／臺東林管處提供

而日前園區也邀集國內3所大專院校影像傳播專業科系學生，首創42小時製播「走讀知本」行銷影片競賽，透過年輕學生的創作，拍攝以愛為主題的「影為愛」微電影。今日也搶先播映精彩片花，並將陸續於各平台播放完整版；同時宣布「走讀知本～里山森林．野餐趣」活動也將於12月19-20日於園區內隆重登場。當日前來園區除可逛逛匯集了臺東市優質商家的環保減碳野餐市集外，還有國際級表演藝術家演出，歡迎大家攜家帶眷一同前來參加。市集活動採取預售票卷方式，前500名報名者加贈限量精美野餐墊（活動報名網址：https://zbact.webliang.com/Act/SignUp ），活動期間入園門票除優惠票外，一律優惠半票50元一同歡慶。邀請大家一起來知本森林，享受在森林間野餐的樂趣吧!