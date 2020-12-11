中國時報/王勝修

稚爵爵士大樂團12日下午2點將在中正紀念堂大孝門廣場盛大演出，此次演出將以大型樂團規模展演，演出內容以拉丁系列音樂會為主題，將帶來50分鐘迷人又熱情的爵士音樂與現場的遊客和聽眾渡過一個輕鬆愉快的午後時光，活動如遇雨將移到室內演出。

音樂可以震撼人心激勵士氣，透過稚爵爵士大樂團現場的音樂張力，融合了森巴Samba、恰恰Cha Cha等多種樂風，加上樂手極富感染力的音色與即興演奏激盪出炫亮的火花，將拉丁奔放的旋律與熱情節奏一次呈現，特別是在演出過程中安排音樂導聆及拉丁節奏體驗，邀請現場民眾一起加入互動，感受一下拉丁美洲歡樂充滿活力的音樂派對。

稚爵爵士大樂團來自一群對熱愛音樂的同好，成員大多是上班族或學生一起組成。以推廣爵士音樂、與同好們一起開心玩音樂及成長為目的，並透過固定的練習，培養默契與演奏實力，享受大樂團合奏的樂趣，同時廣邀具有演奏能力及喜愛爵士樂的樂友們一同加入，定期演出製作精緻與雅俗共賞的節目內容與大眾同樂，讓團員有展現自我的機會與舞台，把音樂的熱情與活力動一起傳遞給現場的聽眾。

熱情浪漫拉丁爵士音樂會 周末吹響中正紀念堂。稚爵爵士大樂團提供