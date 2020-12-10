中小企業處輔導偏鄉老街導入ICT 促進億元商機

經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會推動「普及中小企業數位寬頻應用計畫」，主要針對偏鄉街區導入ICT 科技能量，型塑具有當地特色之「偏鄉一條街」，並逐年建構不同類型示範性推廣街區，提升偏鄉業者的數位應用能力，活絡地方經濟，藉此促進街區整體競爭力提升，也期望透過偏鄉街區本身競爭力及體質提升，利用ICT 科技跨領域整合不同產業。

今年在全球遭受疫情波及下，國人赴海外旅遊減少，間接讓「偏鄉一條街」成效不錯，計畫

協助17個數位寬頻應用街區，帶動426家中小微型企業店家，推動數位應用服務使用超過333萬次，促進約1.7億元商機。而該計畫自實施至今，也已協助52個數位寬頻應用街區，帶動1,446家中小微型企業店家，推動數位應用服務使用超過1,795萬次，促進約11億元以上商機。

以今年加入計畫的彰化田尾為例，在計畫的協助下，協同當地政府與民間組織，舉辦在地活動，如母親節舉辦「五月田尾花獻愛」活動、乾燥花DIY體驗、花鄉輕旅行、田野全家福輕旅行等等活動，同時搭配到田尾鄉公所粉專按讚並分享該活動以及到指定店家消費，不限金額，即可獲贈一只小盆栽或是植物知識文分享、留言、按讚抽消費現金券…等，成功在網路上打響活動，吸引民眾安排一趟田尾賞花之旅。

透過數位工具的推播活動，讓田尾粉絲頁僅於短短2周便增加600多名粉絲，在計畫輔導下，田尾店家數位知識、應用數位工具和舉行線上線下活動的能力大幅提升，整合了當地資源，選在遊客習慣租賃腳踏車一覽田尾風光的租車店裡建置Wi-Fi熱點，方便遊客透過「田尾旅遊+」Line官方帳號搜尋在地觀光資訊，或是登入「田尾旅遊趣」官網了解當地最新活動； 同時，店家提供的多元支付服務，也讓遊客擁有更便利的消費體驗。

旗山老街在今年經濟部中小企業處「普及中小企業數位寬頻應用計畫」的輔導下，一邊開課教店家操作數位工具，像是管理及維護Google我的商店；一邊建置當地數位基礎建設，逐漸對店家產生驅動力。他們在計畫導入前，只有零星數間店家使用數位工具；現在，團隊已在當地架設5個Wi-Fi分享熱點和「旗幻山城的老派時光」的官網及臉書粉絲團，致力於讓大部分的店家開始應用行動支付和Google我的商家，促使當地的數位環境從「點」到「線」，最後擴展至「面」；同時，協助店家採用中英日語的菜單，因應當地深受國際觀光客青睞的需求。

官網也依遊客需求提供多元的玩法，從溫泉泡湯、老街購物到里山玩野趣、農產業巡禮，甚至於夜生活好去處…等，尤其是想知道旗山老街怎麼吃、如何買、哪裡玩，還有電子地圖可下載，讓遊客能細細品味旗山獨有的老派時光，在這裡玩上一天都不厭倦。

針對年輕人喜歡拍照的旅遊方式，旗山老街推出AR拍照上傳分享，設計虛擬遊戲，藉由趣味互動增加觀光客的停留時間與在地特色推廣，拍出來的照片內含旗山老街與特產香蕉之濾鏡，讓每一張照片都充滿旗山風情，打卡上傳還可拿到指定店家的優惠折扣。其次，也設計最夯的實境解謎導覽遊戲，透過虛擬實境將玩家帶到30年代的時空背景，一邊玩遊旗山景點、一邊看見老店的精彩故事。