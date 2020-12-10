《2021台中麗寶跨年雙演唱會》 最強「台中幫」主持群！王仁甫、嚴立婷、Apple合體現身

中台灣最令人期待的跨年盛會「2021台中麗寶跨年雙演唱會」，在陸續曝光「本土天團」5566與「饒舌天團」頑童MJ116，將分別在跨年演唱會擔綱開場及壓軸演出、以及「金曲歌王」蕭敬騰將攜手實力派唱將艾薇、蓋兒Gail等華麗卡司在新年演唱會獨家獻唱後，立馬湧入眾多粉絲的熱烈迴響。中天電視與麗寶樂園於今（10日）上午在福容飯店舉辦「2021台中麗寶跨年雙演唱會」記者會，雙演唱會主持群王仁甫、嚴立婷、Apple，與表演卡司安心亞、noovy也都親臨記者會現場，搶先與貴賓及媒體朋友們分享這場中台灣最盛大的跨年雙演唱會饗宴。

最強「台中幫」主持群！王仁甫、嚴立婷、Apple合體現身「2021台中麗寶跨年雙演唱會」。圖/中天提供

「2021台中麗寶跨年雙演唱會」主持群由「亞洲外景天王」王仁甫，搭配「時尚辣媽」嚴立婷與「甜心寶貝」Apple攜手主持，特別的是王仁甫不僅將馬拉松連續主持兩天盛會，還要與5566的成員們一同擔綱開場演出，王仁甫也趁著記者會，搶先曝光5566的表演內容！他說道：「我們會表演5首新、舊歌，舞蹈也會做很大的調整，讓大家看到全新的5566！」不料一旁的Apple竟補刀冷回：「該不會最後舞蹈變很少？因為怕體力不堪負荷？」惹得王仁甫不服氣回嗆：「我的體力是好到嚇死人的好嗎！而且麗寶還有國際賽車場，我可以去那邊休息啊！」

首次主持跨年與新年雙演唱會的嚴立婷，開心又期待的表示：「這次對我來說真的是別具意義，除了是第一次主持跨年外，還有一件事就是，我是台中媳婦！我站在台上就有一種爭光的感覺！」此話一出馬上讓王仁甫笑稱：「所以妳現在是在攀關係是不是？我媽媽現在就住在台中的崇德路啦！」兩人一來一往逗得全場哄堂大笑！就連近期事業愛情兩得意的Apple也忍不住加入話題聊道：「其實我男友也是台中人啦！」反應超快的王仁甫與嚴立婷立馬抓住機會貼標：「哇！妳講出來了，那妳就不能換男友囉！」

「2021台中麗寶跨年雙演唱會」女神雲集，而「性感女神」安心亞打頭陣代表女神們出席記者會，果然魅力不同凡響！一登場便讓全場閃光燈啪擦啪擦閃得停不下來，王仁甫更冒著被老婆季妹妹「修理」的危險，等不及追著心亞直問：「去年也跟心亞一起跨年，辣到我跟城哥（曾國城）在台下看得心癢癢！妳趕快跟我們說這次的驚喜啦！」安心亞則是語帶害羞地回應：「每年我都很想突破，一直想著今年一定要比去年精彩，所以這次我會真的就是只有性感！」王仁甫讚嘆連連表示「就是性感」這四個字真是充滿無限遐想！沒想到安心亞繼續加碼透露：「還會有道具唷！」

熱鬧非凡的記者會現場還有「陽光男團」noovy，搶先分享跨年的表演曲目「加多寶」，王仁甫還忍不住湊過去說：「各位！我是不是比較像跟他們同團的？我是比較偏偶像派的吧？」完全把5566忘得一乾二凈，全場笑聲不斷！「2021台中麗寶跨年雙演唱會」，將於2020年12月31日晚間9點至凌晨1點，與2021年1月1日晚間8點至晚間11點，中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播。