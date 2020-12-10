「多元系統建構師」生命鬥士吳孟達 台灣首推課程青年斜槓首選

企業加值利器 多伯特啟動天使輪募資

與周星馳搭檔成名港星「達叔」同名的吳孟達，本為運動健將、校園風雲人物，卻歷經父喪扛家庭經濟重擔、又發生車禍全身幾乎癱瘓，雙重打擊讓他瘦到只剩48公斤。但還有年邁媽媽要照顧的他，選擇永不放棄，藉由自學鑽研以開源ERP為核心的Odoo開源軟體系統，成為「軟硬知識與技術兼備」的「多元系統建構師」，滿足中小企業雲端系統個性化需求，不僅走出生命困境、創造財富，更重啟了人生的美好與自由。

生命鬥士、多伯特系統整合新創創辦人吳孟達說明，企業管理與行銷走向雲端已是不可逆的趨勢，但對於大部分中小企業而言，雲端系統整合要花費巨大成本，而源自歐洲以開源ERP為核心的Odoo開源軟體系統，擁有成熟的開源雲ERP產品、先進的SaaS理念、能減低未來使用與轉換成本，以及相對低廉的開發成本，已是歐洲中小企業應用最廣泛的ERP軟體，非常適合台灣的中小企業。

多伯特創辦人吳孟達與ＶＦＴ創業實戰教育學院合作，台灣首推CorPAAS「多元系統建構師」的未來職業，期待更多人可成為多元系統建構師，擁有技術可一站式整合建立商業雲端系統共營生態。圖/業者提供

基於廣大市場需求，吳孟達在全身癱瘓期間努力鑽研相關技術，力求奮起，成功創業創建多伯特系統整合公司，走出人生低潮。抱著一顆感恩與奉獻回饋的心，吳孟達將一身的技術與沃客買創業投資的ＶＦＴ創業實戰教育學院合作，推出CorPAAS「多元系統建構師」的未來職業，期待可以幫助更多在尋找方向的人，學真功夫、創新事業。

沃客買創業投資、ＶＦＴ創業實戰教育學院創辦人彭思舟博士表示，「多元系統建構師」即使不是專業出身，也可以學習，多伯特創辦人吳孟達本身是念航太工程出身，也非科班，但Odoo 是一個開源框架，所以客戶能像搭樂高積木一樣建構自己期望的系統。即使完全不安裝與ERP相關的模組，僅利用 Odoo自身的底層框架，也能構建出適合各種用途的系統，純 B/S 架構，這一切都是免費的，並且不受限於原始程式碼，所以很適合想自己在資訊產業、系統整合創業的年輕人嘗試。

同時也是多伯特系統整合新創的募資輔導顧問彭思舟博士表示，目前用雲端提供解決方案協助中小企業加值的全球雲端運算市場規模達到３,３１２億美金，而Odoo 的主要模組包括：銷售、採購、庫存、財務、生產、專案管理、CRM、POS、人力資源等所有中小企業的需求面向，而且中小企業使用、轉換與營運成本相對低、產品選擇上也更有彈性，多伯特創辦人吳孟達已累積15年的經驗，技術廣受肯定，這次多伯特啟動天使輪募資已有天使投資人關注，未來發展可期。