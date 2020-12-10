塑膠產業老照片展 承先啟後再現風華

塑膠產業攜手合作「以前．疫後 塑膠產業領袖對談」，主題活動同時打造一場塑膠產業老照片展─「拾光廊」，集結產業興起具代表性歷程意涵的企業老照片，一紙老照片重新拾起歲月沉澱下的舊色精神，以及其曾經締造的輝煌事蹟之外，展覽充份傳遞出承先啟後的傳承使命。

由70年代的十大建設興起、加工業蓬勃發展，80年代的自動化導入，經2000年之環保意識萌芽，業者們憑藉著不屈不饒的精神，走過了台灣產業更迭，現今，面對全球歷經疫情的衝擊，塑膠產業仍以堅定的信念，挺身而出，成為助攻外交不可或缺的角色，成為隱形的國家隊，保護著國人。

在「拾光廊」，彷彿走進塑膠隨時代演進而生的隧道，掀起百年文明的精彩，歷歷在目；塑膠，不會被遺忘，不是因為它不會分解，而是它的開始，就是希望對這個世界有所貢獻；「拾光廊」，帶領我們回憶這歷程，幾經風雨，大家依然挺身而出，實踐造福人群的事更未曾忘記，肩負永續使命，堅持走對的路，讓大家再為最好的做準備，承先啟後，走向更好的未來，發展出新的可能，始終如一。

期許藉由今日活動之擴散，凝聚塑膠產業上下游的力量與資源，引進新思維、新觀點、新視野與新作法，讓塑膠產業互相啟發，找到自己的使命與角色，發揮影響力，滿足社會之需，實踐塑膠科技造福人群的力量。