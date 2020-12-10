朝陽科大舉辦金融科技論壇並成立「金融科技創新研究中心」 開創金融創新與數位發展新契機

為因應未來金融產業變革與人才需求，訓練學子在科技競爭環境中運用資訊技術協助策略研擬，朝陽科技大學管理學院12月10日舉辦「2020金融科技論壇」，同時成立「金融科技創新研究中心」，在各界貴賓的見證下舉行揭牌儀式，並與三商美邦人壽、永譽企業集團、將來銀行、鼎新電腦及徵征會計師事務所共同簽訂產學合作備忘錄，未來將在產學合作、人才培育及技術交流方面成為策略發展夥伴，共同致力推動金融科技發展計畫。

朝陽科大金融科技創新研究中心揭牌，未來將提供加密貨幣交易模擬系統、區塊鏈會計系統、智能企業評價系統、保險理賠區塊鏈等，作為學生學習場域。圖／朝陽科大提供

本次論壇除邀請元大投信董事長劉宗聖、將來商業銀行總經理劉奕成、三商美邦人壽副總經理康燦祥等多位業界代表以「金融創新與數位發展」為題，分別針對金融專利佈局、純網銀發展，以及保險理賠聯盟鏈進行深入的探討與剖析，更透過產業經驗的分享與對談，深入探討數位時代新商機與新挑戰，開啟金融科技新紀元。

2020金融科技論壇與會貴賓合影。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明開幕致詞時表示，近年來金融科技快速發展，在面臨金融業務快速轉型之際，如何轉變既有思維、服務模式及增進數位化能力，是學子未來職場就業及成功的關鍵因素。朝陽管理學院於109學年度起新設跨院系的金融科技學程和數位金融微學程，並在教育部高等教育深耕計畫的支持下，結合學程的推動，成立「金融科技創新研究中心」，由管理學院財務金融系、會計系、保險金融管理系與資訊學院資訊管理系共同合作推動，除可提供本校學生更多元學習管道，強化學生金融科技專業知識與技術能力，提升未來職場競爭優勢，同時亦可作為產官學研交流互動平台，提供協助企業訓練或高中職校學生之實習場域，善盡大學社會責任。

朝陽科大管理學院院長林益倍強調，為因應數位金融時代需求，培育兼具金融專業知識與數位科技運用能力之人才﹐管理學院致力開發建置「金融科技創新教學平台」，提供加密貨幣交易模擬系統、區塊鏈會計系統、智能企業評價系統、保險理賠區塊鏈，作為學生學習場域。此外，更透過行動朝陽APP建立「數位學保理賠及校安事故通報平台」，建立校安即時通報機制，落實學生安全關懷照護，強化保險科技教育與應用，未來結合保險理賠區塊鏈，將可透過保險公司進入「保險理賠聯盟鏈共享平台」，達成「一家申請，多家理賠」的目標。未來朝陽管理學院將持續培育契合產業需求的人才，使學生畢業後與業界無縫接軌，強化金融實務能力，並推動創新管理教育與將來，讓學子能面對職場與國際化的挑戰，具備進入金融科技產業之競爭優勢。