國產鮮乳運動會 12月19日臺北華山動感登場！

即將到來的110年，就是要喝新鮮、在地的國產鮮乳，讓自己及家人「1加1」更好、更健康！行政院農業委員會及台灣區乳品工業同業公會將於12月19日週六下午2至5點於臺北華山中央藝文公園（光點電影院後）舉辦「109年度國產鮮乳運動會」，現場除了有東森YOYO台草莓姊姊及柳丁哥哥、兒童劇團等豐富舞台活動外，還有趣味闖關競賽、抽獎活動等好康，歡迎全家大小一同來運動！

國產鮮乳運動會將邀請深受歡迎的東森YOYO台草莓姊姊及柳丁哥哥到現場與民眾一同唱跳鮮乳標章歌，提醒大家在喝鮮乳、買鮮乳的同時，要記得認明鮮乳標章，才是臺灣在地生產、最新鮮的國產鮮乳，另外還有精彩的兒童劇團、動感毛巾操以及有氧韻律舞等超動感表演，歡迎爸爸媽媽大手拉小手，一同來國產鮮乳運動會增進親子互動，盡情放電！

現場周邊另設有「鮮乳標章大冒險」系列闖關攤位，透過鮮乳造型迷宮、活力踢踢樂等趣味關卡設計，讓大小朋友以遊戲體驗的方式，了解國產鮮乳產製過程，另外國內優質乳廠、衛福部國健署也將一同共襄盛舉，鼓勵民眾養成「一天2杯國產鮮乳」的習慣，補充人體所需營養、活力加倍。只要完成現場攤位的關卡活動除了可以兌換限量好禮外，最後還有刺激的抽獎活動喔！透過現場鮮乳主題的創意運動挑戰與精彩表演，期望大家玩得開心，動得健康，一同享受美好的午後時光。

更多相關資訊請鎖定乳品公會官網查詢或是粉絲團按讚追蹤！活動詳情請搜尋：

乳品公會官網：http://www.dairy.org.tw/

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本次活動配合政府防疫政策，參與活動入場前，將實施入場防疫措施，敬請大家配合，以保障你我健康安全喔。

1.預前往活動的民眾請記得先至乳品公會粉絲團查看最新消息

2.需填寫「實聯制」登記表，方可領取闖關卡

3.請民眾全程配戴口罩，現場由工作人員協助測量額溫及以酒精消毒手部，如額溫高於(含)37.5度者將婉拒入場

4.各攤位活動皆設置酒精消毒，服務台也設有體溫量測站並提供消毒酒精，歡迎民眾進場時多多利用。

5. 各攤位活動會加強清潔及消毒作業，除了每日的酒精消毒之外，也視需要進行環境通風等防疫作業。

6.現階段防疫措施仍依照衛生福利部疾病管制署相關通報訂定，如有任何更新將即時公告乳品公會粉絲團。

關於疫情的相關資訊請參考衛生福利部疾病管制署網站(https://www.cdc.gov.tw/)，或撥打疾管署防疫專線1922(或0800-001922)。

(以上訊息為行政院農業委員會及乳品公會廣告)