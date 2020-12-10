2020台北網紅節 EC：NEXT 【未來電商KOL行銷力】論壇12/22(二) 台北國際會議中心舉辦

今年因疫情衝擊，宅經濟呈現爆發式成長，電商、社群和KOL行銷成為商品變現重要的一環。本次論壇將分享YouTube影音平台最新趨勢；電商娛樂化，導購電商的變現關鍵；解析顧客數據平台，達到精準行銷。IP電商打造爆款商品，將明星IP變黃金；直播平台和KOL行銷，強強聯手！

上述主題將邀請YouTube、蝦皮購物、紅門互動做KOL行銷和電商、數據的分享，加上森田、辣椒先生電商實際經驗，再看浪Live直播平台和KOL行銷擦撞出的創新模式，相信可幫助您做2021年策略佈局，掌握兆元電商商機。

宅經濟大爆發，電商世界風起雲湧 ，【電商+社群+KOL行銷】成為現今變現的關鍵因素，在數位快速變遷的世界裡，為你剖析2021年數位大平台的趨勢以及因應現市場趨勢！旺旺中時文化傳媒將在網紅節時

特別推出EC：NEXT 【未來電商KOL行銷力】論壇；

～論壇中集結三大主題～

KOL ╳ 電商 ╳ 數據

．YouTube 影音平台及KOL影音內容趨勢。

．蝦皮電商娛樂化，如何和消費者互動體驗，導購電商。

．紅門互動帶你了解關鍵數據，結合對的KOL和商品，達到轉換率。

IP電商 ╳ 爆款商品 ╳ 網紅導購

．森田集團如何創造出明星商品，稱霸亞洲面膜市場。

．明星IP如何創造爆款商品，看辣椒先生搶佔百億元乾拌麵市場。

直播秀 ╳ 直播平台 ╳ KOL行銷

．這次不在手機裡, 就在你眼前, 網紅導購直播秀LIVE呈現。

．浪Live直播平台和KOL行銷擦撞的創新模式

12/22(二)10:00-17:00, 國際會議中心101C.101D室

與我們一起前瞻未來，和我們一起充電去

報名網址：https://www.accupass.com/event/2011300833182002902182

