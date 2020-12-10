亞洲大學獲國際設計競賽7年高教第一 獲教育部「藝術與設計」國際競賽頒發95萬元獎金

教育部109年度鼓勵學生參加「藝術與設計類」國際競賽，亞洲大學學生17件作品獲獎，得獎數名列全台高教體系第1名！12月10日由教育部頒發95萬元獎勵金，與台科大並列全國第一，亞大校長蔡進發說，亞洲大學已第7年獲得高教體系第一名。

教育部設計戰國策計畫主持人林磐聳教授說，教育部鼓勵臺灣學生參加藝術與設計類國際競賽計畫迄今第15年，獎勵項目計有綜合設計、產品設計、視覺傳達設計、數位動畫、工藝設計、建築與景觀設計及時尚設計等7類，選定全球64項國際設計競賽為標的，得獎學生可再獲教育部獎勵金，例如設計界「奧斯卡」獎的德國紅點、IF設計獎、日本G-Mark、紐約ADC藝術指導協會年度獎、美國IDEA等國際競賽，台灣學生都是獲獎常客。

蔡進發校長表示，亞大近年來在培育人才投入很大心力，亞大學生今年獲獎17件作品中，6件獲紐約ADC藝術指導協會年度獎，其中，為臺灣傳統手織工作坊設計的「耕恬」榮獲ADC金獎；「BEAU唇膏禮盒」包裝設計、「我的老孩子」整合設計2件作品，獲ADC銅獎。另11件獲2019德國紅點品牌暨傳達、設計概念獎，其中，「響到你(Track back to)」專輯設計、「同理心(Empathy) 」海報設計2件作品，榮獲紅點最佳獎(Best of the Best)。「耕恬」作者視傳系黃維昱同學，獲邀上台分享創作過程。

視傳系主任陸蕙萍指出，該系6件學生作品，參加今年紐約ADC藝術指導協會年度獎，共得1金獎2銅獎3優異獎，表現亮麗。據主辦單位核計積分，亞大名列全球第13名、全台第1名，躋身紐約 ADC設計獎的世界名校。

「亞大從96學年度成立創意設計學院以來，鼓勵學生積極參與國際創意設計競賽，年年得獎，紛獲國際肯定！」創意設計學院院長李元榮說，亞大學生迄已獲得99件德國紅點獎、10件IF設計獎、2件日本G-Mark設計獎、10件紐約藝術指導協會ADC獎等，這些得獎作品都獲教育部獎助。