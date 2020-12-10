OVO尾牙祭起跑 智慧投影機年終特賣

今年要買什麼當歲末年終禮物呢？美國知名科技媒體CNET日前選出2020十大耶誕假期禮物，編輯推薦榜中高達三項跟串流影音相關，是入選最多的類別，顯示串流影音產品是今年全球最夯的年終禮物。台灣串流電視第一品牌OVO推出年終尾牙祭，內建OTT串流平台的「無框電視」，集高性能電視盒、高亮高畫質投影機、劇院級音效於一體，下殺75折；加訂LINE TV原價3個月420元，破天荒只要90元，天天1元看到飽。今年民眾年終禮物、公司尾牙抽獎，送搭配正版影音服務的「無框電視」絕對是最夯的選擇！

CNET在11月24日公布2020十大年終耶誕假期禮物編輯推薦榜單，今年最受歡迎的前三大禮品依序為任天堂Switch、亞馬遜Echo Show 8和蘋果iPhone 12，而第四、五名則為內建Roku TV串流電視平台的智慧電視 TCL 6，以及整合串流電視平台與震撼音效的Roku串流聲霸，再加上第十名的Disney Plus，前十大中就有三項與串流影音相關，是入選最多的類別，顯示串流影音產品是今年全球最夯的年終禮物。

為滿足今年耶誕送禮、尾牙抽獎需求，提供OTT追劇迷今年全球最夯的選擇，OVO在雙12前夕推出尾牙祭，電視盒最低下殺47折。內建OVO串流電視平台、投影機與震撼音效的智慧投影機「無框電視K1」，原價32,980元，現在75折只要24,990元，還送friDay影音90天等四大好禮，加價一千元就可獲得賽車方向盤，無框電視搖身一變家庭遊戲機；G700電視盒加語音遙控器，史上最低價2,380元；N1電視盒加串流電視頻道餐3個月，只要1,699元。無論購買投影機或電視盒，加訂LINE TV 3個月原價420元，現在只要90元，天天1元看到飽！

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，很高興「串流影音產品」獲CNET評選為前十大入選最多的科技禮品。OVO K1相當於獲選的Roku串流聲霸再加上投影機功能，一台就能滿足影音娛樂需求，不用再外接任何裝置，還可以輕鬆攜帶，走到哪看到哪，相信是今年送禮或抽獎的好選擇。

OVO無框電視K1，一款螢幕可以變大變小、輕鬆帶來帶去，還能降低孩子眼睛負擔的百吋無框電視。整合超高性能電視盒、高亮高畫質投影機、劇院級音效、好用 OVO TV OS 與豐富正版內容。居家、商務、露營，一台搞定！OVO尾牙祭即日起到12月31日止，企業採購或團購另有優惠，詳情請洽官網 https://www.ovotv.com/。