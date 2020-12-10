超越市售萬元機種 米客邦推最強空氣清淨機

生活中，除了各式致病與過敏原，空氣中的隱形殺手如 PM2.5、揮發性有機物（VOC），也對健康造成慢性威脅。米客邦8日推出一款超強智米空氣清淨機，搭載「VOC感測器」，能去除甲醛、甲苯等室內常見有害氣體，加上「超高CADR值400 m³/h」，價格竟4500元有找，短短5分鐘迅速達標，首日集資突破千人熱情贊助。

空污一直是現代人擔憂的問題，一台空氣清淨機早已成為人人必備家電。一般市售空氣清淨機，大多僅能偵測PM2.5，若是PM2.5濃度低，就判斷空氣品質佳。但一般室內常見的VOC無法被偵測到，這些往往才是空污真兇。其中又以一級致癌物「甲醛」，最容易威脅人體健康。不過，若是要購買搭載VOC感測器，價格往往動輒上萬元。

米客邦智米空氣清淨機CP爆高，首日破千人贊助。圖／米客邦提供

小米生態鏈在台最大代理商「米客邦」於12月8日在集資平台FlyingV上推出一款的「智米空氣清淨機」，是在台熱銷的小米空氣清淨機的研發製造商，首款自有品牌的空氣清淨機。規格不輸小米，其中HEPA濾心高達「H13級」，凈化效率達到99.95%。

米客邦強調，智米空氣清淨機不但內建「VOC感測器」，可去除甲醛、甲苯、工業廢氣等常見室內有害氣體(TVOC)，還有油煙、寵物氣味等各種異味。加上CADR值（純淨空氣輸出比率）高達400 m³/h，加上CCM高達P4F4，業界濾心壽命最高等級，年化費用不到1000元，價格親民，完全符合現代小資族精打細算的標準，讓你在家可以放心「大口深呼吸」。

集資購買連結：https://www.flyingv.cc/projects/27506