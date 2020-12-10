慈暉感恩藝文饗宴 冬日裡溫馨登場

由慈暉文教基金會主辦之「慈暉心 獅子情」感恩藝文饗宴，今年在新北市淡水「滬尾藝文休閒園區」舉行。當日活動以獎學金頒贈揭開序幕，基金會董事長林長勲說明，設立「大學以上優秀清寒學生獎學金」是有感自己當年在求學階段，家中經濟狀況困窘，因學校及善心人士的善款，才得以完成大學學業。「取之於社會，用之於社會」，在個人企業經營有成後，希望能把這份溫情繼續傳遞下去。

該獎學金設立至今已21年，總計核發超過新台幣2,656萬元。基金會觀察，即使臺灣整體經濟狀況提升，但仍有部分家庭因遭逢巨大變故，經濟頓時陷入困境，這些家庭也是基金會持續關懷的對象。此外，基金會自民國九十八年起，認養「犯罪被害人保護協會臺灣新北分會受害家屬子女獎學金」，為無辜的受害家庭撐起一把大傘，照顧孩子們直到完成大學學業。

共同主辦單位「永和獅子會」會長張傑則期勉獲獎學生；自己的原生家庭也不富裕，如今他在事業上能有所成就，除了社會善心人士及貴人們的相助，他更感謝的是在不優渥的環境中，所磨練出來的韌性與不怕困難的個性。而當日一同頒發「中原大學建築系慈暉獎獎學金」的系主任陳宇進除了向董事長林長勲表達感謝，也提到「畢業後仍不忘母校栽培，這是中原人不忘本的特質，期許獲獎同學未來進入社會也能向學長看齊」。

感恩藝文饗宴活動，今年已超過20個年頭，活動中備受期待的就是由慈暉學苑師生帶來的成果展暨Live演出。由於參與人數屢創新高，今年更席開26桌，打通將捷金鬱金香酒店內四個宴會廳，讓全體師生能盡情享用美食與視覺饗宴。基金會執行長廖茂宏說，有別坊間才藝課程，很多慈暉學員都是連年報名上課，由於課程實用度高，加上指導老師會特別針對中高齡學員設計內容，不僅能夠靈活運用於生活，師生之間的互動及感情也如同家人一般，學員都很期待每周一次的上課，把握學習的機會，已成為生活的重心。

基金會秘書室謝宜霖指出，2021年的慈暉學苑課程相當豐富，舉凡藝術類的山水國畫，動態的排舞、國際標準舞，靜態的日語基礎、英語會話和能一圓歌手夢的國台語歌歡唱、日語演歌和西洋金曲等都是熱門首選，歡迎有興趣的民眾一起入慈暉大家庭的懷抱。另外自明年三月份起，公益講座也會持續在慈暉文教基金會及「將捷國際商業大樓」邀請重量級講師開講，活動全程免費，民眾可以關注「慈暉文教基金會」與「將捷集團」的官網與粉絲專頁，就可得知最新的講座資訊。