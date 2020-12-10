國際矯正論壇線上登場　張箭球受邀演講開創醫療新南向

台灣防疫成績斐然，加上近幾年「醫衛新南向」政策的醞釀，更讓國際看見台灣深厚的醫療能量。日前尼泊爾牙齒矯正學會籌辦線上國際矯正論壇，世界矯正學會WFO主席等多國專家學者參與，瑞比牙醫診所院長張箭球醫師也受邀演講，與國際進行深度交流，增加他國對台灣醫療的理解與信賴。

醫療新南向 隱形矯正學會成國際交流橋樑

政府積極推動醫衛新南向政策，透過醫療技術、經驗資源等輸出，強化與夥伴國家的連結，奠定產業鍊基礎並開拓海外市場。張箭球在2008年創辦的隱形矯正學會，一直是台灣隱形矯正學術發展的領頭羊，此時也成為台灣與國際交流醫療經驗的重要橋樑。

疫情爆發之前，張箭球不但經常至各國隱形矯正學會演講，去年也受被尊稱為「隱形矯正教父」的Werner Schupp博士邀請，在隱形矯正權威醫學期刊《JAO》共同發表論文，成為第一位在《JAO》發表文章的台灣醫師，大幅提高台灣醫療在國際的能見度！

帶動與國際交流第一手資訊風氣的張箭球，專業備受國際肯定，時常吸引他國醫師前來取經。過去尼泊爾矯正學會成員曾特地來台參加張箭球的分享，深覺獲益良多，間接促成了這次的國際矯正論壇。

Taiwan can help！國際人才互動成關鍵

雖然因疫情影響不能出國，但尼泊爾等南亞各國、台灣、中國專業醫師在線上齊聚一堂，用視訊、共享畫面等遠端工具奉獻所學，超越國界及環境限制，持續交流寶貴經驗。

如何藉由這次防疫經驗，借力使力將台灣的醫療能量扎根至國際產業鍊，成為醫衛界的重要課題。張箭球多年來不遺餘力傳承經驗、協助培養專業人才，與國際保持良好互動，透過多方資訊的流通，才能讓「Taiwan can help」的影響力持續擴散。台灣醫療新南向代表：https://drrabbit.com.tw/