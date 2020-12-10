國際矯正論壇線上登場　張箭球受邀演講開創醫療新南向

瑞比牙醫診所院長張箭球受邀參加尼泊爾齒顎矯正學會籌辦的線上國際論壇。圖/瑞比牙醫

台灣防疫成績斐然，加上近幾年「醫衛新南向」政策的醞釀，更讓國際看見台灣深厚的醫療能量。日前尼泊爾牙齒矯正學會籌辦線上國際矯正論壇，世界矯正學會WFO主席等多國專家學者參與，瑞比牙醫診所院長張箭球醫師也受邀演講，與國際進行深度交流，增加他國對台灣醫療的理解與信賴。

醫療新南向　隱形矯正學會成國際交流橋樑

政府積極推動醫衛新南向政策，透過醫療技術、經驗資源等輸出，強化與夥伴國家的連結，奠定產業鍊基礎並開拓海外市場。張箭球在2008年創辦的隱形矯正學會，一直是台灣隱形矯正學術發展的領頭羊，此時也成為台灣與國際交流醫療經驗的重要橋樑。

疫情爆發之前，張箭球不但經常至各國隱形矯正學會演講，去年也受被尊稱為「隱形矯正教父」的Werner Schupp博士邀請，在隱形矯正權威醫學期刊《JAO》共同發表論文，成為第一位在《JAO》發表文章的台灣醫師，大幅提高台灣醫療在國際的能見度！

帶動與國際交流第一手資訊風氣的張箭球，專業備受國際肯定，時常吸引他國醫師前來取經。過去尼泊爾矯正學會成員曾特地來台參加張箭球的分享，深覺獲益良多，間接促成了這次的國際矯正論壇。

張箭球藉由遠端科技工具，與各國專業醫師同步交流分享。圖/瑞比牙醫

Taiwan can help！國際人才互動成關鍵

雖然因疫情影響不能出國，但尼泊爾等南亞各國、台灣、中國專業醫師在線上齊聚一堂，用視訊、共享畫面等遠端工具奉獻所學，超越國界及環境限制，持續交流寶貴經驗。

如何藉由這次防疫經驗，借力使力將台灣的醫療能量扎根至國際產業鍊，成為醫衛界的重要課題。張箭球多年來不遺餘力傳承經驗、協助培養專業人才，與國際保持良好互動，透過多方資訊的流通，才能讓「Taiwan can help」的影響力持續擴散。台灣醫療新南向代表：https://drrabbit.com.tw/

文 謝振寶