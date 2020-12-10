常景有機關懷失智 捐贈愛心空中義賣活動

12/22中廣空中義賣日本養生蔬菜湯與發芽玄米湯組合

常景有機成立已20年餘，是創辦人林心笛博士走過死亡幽谷後創立的事業，如今常景有機穩健經營，林心笛除了積極推廣健康概念及提供安全、優良保健食品給愛用者外，她多年來也善盡社會責任，積極參與社會各項公益活動，如參與中國廣播公司發起的「擁抱希望傳出愛」愛心空中義賣活動，今年再捐出50組日本養生蔬菜湯與發芽玄米湯組合供活動義賣，主辦單位也將於12月22日在空中開賣。

今年「擁抱希望傳出愛」空中義賣活動特別與彰化「切膚之愛基金會」合作，以失智症患者及照顧他們的家人為關懷對象，自12月3日起至24日，為期16天的空中義賣活動，這段期間只要收聽中廣流行網、音樂網線上聽或透過「中廣線上聽」app，皆可以一起響應「擁抱希望傳出愛．空中義賣活動」。

藝人侯佩岑號召共同關懷失智者

第12屆「擁抱希望傳出愛」愛心空中義賣活動特別邀請知名藝人侯佩岑擔任愛心大使，希望能夠運用媒體資源以及她的號召力，呼籲大家發揮“人飢已飢”的愛心，一起伸出援手。侯佩岑日前出席記者會時表示，她的外婆也罹患失智症，對失智者與照顧家人的辛苦更能體會，她呼籲大家一起透過參與義賣來支持並關懷失智家庭。

根據世衛估計全球每3秒新增一位失智者，2019年底台灣失智人口共29萬2102人，佔全國人口1.24%，也就是說，在台灣每80人就有1人是失智者，失智者照養已是台灣需迫切正視的議題。失智症不一定發生在老人的身上，早發型失智症患者從30歲就有可能發病，這些都是「切膚之愛」的服務項目。「切膚之愛」成立於1992年，本著蘭大衛醫師夫婦「愛人如己、無私奉獻」精神，以「老人服務」為核心服務，深耕發展長照服務，並積極推展失智症照顧和家屬支持服務，到目前為止全台一共有30家失智專業服務單位，其中「切膚之愛基金會」就在彰化縣成立三家失智症日照中心，並以「愛心、細心、耐心、貼心、用心」為需要者打造五心級優質服務，同時也積極辦理認識早發型失智症及認識失智症講座。由於在偏鄉失智長輩及家庭照顧，和推動友善失智症社區上的努力，已經連續8年榮獲「國家人才發展獎」。

切膚之愛基金會服務1200名個案

中廣董事長趙少康表示，中廣每年在聖誕節前夕舉辦「擁抱希望傳出愛」空中愛心義賣活動，11年來，感謝企業一起用愛回饋社會，更感謝聽眾年年持續與中廣接力送愛，凝聚小愛匯成大愛，讓社會溫暖有情。今年更希望大家踴躍參加，與愛心大使侯佩岑一起歲末送愛到「切膚之愛基金會」，關心失智症患者及照顧他們的家人的辛苦。「切膚之愛基金會」執行長詹麗珠表示，非常感謝中廣對於基金會的肯定，一起合作送暖。我們關心許多家庭因有失智症患者照養的困境、我們也尊重每個人需有的尊嚴，用最大的愛投入服務，每天「切膚之愛」的158名居家服務員、21名照顧服務員、25名社工、14名護理師、8名長照交通接送駕駛及10名行政人員，共同服務南彰化地區約1200名個案。

常景有機董事長林心笛表示，常景多年來陪伴病友與其家人，也聽過相當多罹患疾病者的生命故事，尤其失智者家庭更是辛苦，她希望把常景有機多年來堅持在無污染的環境生產出來的產品來支持這項有意義活動，在歲末之際給予溫暖。適逢常景有機22週年慶，即日起只要來電0800-801-999說出[常景生日快樂]，可獲得暖心福袋一份，她希望把愛傳出去，用愛溫暖社會。