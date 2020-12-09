第29屆嘉義市國際管樂節12月18日登場

文/葉圳轍

眾所矚目的嘉義市管樂節來了；2020嘉義市國際管樂節以「管樂搖滾BAR」主題，將由12月18日(周五)晚上的開幕音樂會揭開序幕。

該開幕音樂會將由「Made in Chiayi 來自嘉義的聲音」-嘉義市青年管弦樂團擔綱演出，嘉義市政府透過跨界的碰撞，期激盪出不一樣的火花，顛覆民眾對傳統管樂的印象。

嘉義市國際管樂節邁入第29屆，活動長達15天，從12月18日起至跨年1月3日止；今年受疫情影響，沒有國外團隊表演，國內在地樂團成為主角。

嘉義市政府表示，今年管樂節計有13場室內音樂會，12月26日「宇宙之音」特別邀請俄羅斯作曲家亞歷山大尼安金（Alexander Nyankin）改編霍斯特作品《行星組曲》，並由日裔美籍指揮家梶間聡夫（Fusao Kajima）指揮，結合國樂及管樂共同演奏，精彩可期。

嘉義管樂節重頭戲-踩街嘉年華，安排於19日(週六)下午2時於噴水圓環登場，計有54支團隊演出，包括在地的嘉義女中樂旗儀隊、嘉義大學樂旗隊，還有中正預校、空軍官校樂旗隊、建中樂旗隊、景美女中樂儀旗隊、中山女高樂旗隊及多支民間表演團體，踩街團隊為歷年來規模最大、人數最多的一年。

19日晚上6點於嘉義市立體育場舉辦的搖滾風格的跨界晚會，則以「搖滾體育場」為主軸，邀請管樂團、行進樂儀旗隊、搖滾樂團、嘻哈歌手及舞團等，接力演出120分鐘不間斷。

另外，管樂節有史以來的第一齣「管樂劇場」─「蕭士塔高維奇與我—低音號謀殺案」今年誕生，由衛武營戲劇顧問耿一偉教授指導、二律悖反協作體導演李勻、與他拉喇叭團一起攜手打造，要帶給觀眾全新的體驗，1月1日將在嘉義市政府文化局音樂廳首演，民眾不可錯過。

嘉義市長黃敏惠表示，2020年疫情使得全世界藝術節幾乎都停擺，唯有嘉義市仍舉行管樂節來振奮人心，歡迎大家一起來嘉同樂；但配合防疫，踩街、晚會及室內外音樂會，均須全程配戴口罩，進入體育場、音樂廳則須配合量額溫及實名制登記。

嘉義市國際管樂節最新消息及詳細內容，可上「嘉義市國際管樂節」臉書粉專查詢。