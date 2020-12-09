新北市彰化鄕親關懷協會總會第三届會員大會 邱世容總會長暨副總會長黃金順當選人授証典禮

擁有全國高達百萬會員參加的彰化同鄉會，團結力量大，各方面產業人力資源非常充沛，政通人和會務興隆強盛，於日前2020年十一月29日在板橋菓菜市場大會廳席開百桌，大會主人邱世容總會長當天並宣佈黃金順當選副總會長並舉行授證儀式以及副總會長授證頒發兩位顧問當選名單，蕭晉陞顧問及鄭建福顧問，並且支持政府的防疫政策捐贈壹萬盒的口罩。

在公益不落人後，由邱總會長的帶領下，全球疫情的嚴峻，鼓勵出門帶口罩，祈求全球疫情降低擴散風險並代表著全世界彰化同鄉會的關懷之意，特地舉辦捐贈儀式，由台灣形象良好 知名賢達一起發起見証，在記者會上向全世界發聲，台灣的防疫措施及宣導全世界有目共睹。

授證儀式由現任總會長邱世容親自頒發並且讚揚黃金順副總會長，是一位青年才俊有為的成功企業家，並且勉勵黃金順副總會長持續推動全台灣彰化鄕親關懷的行動宗旨，協助公益及會務的興隆與發展，授証儀式後，新任副總會長黃金順 上台致詞表示：

首先感謝邱世容總會長的勉勵及提攜支持，還有我們台中市彰化同鄉會張世雄理事長的厚愛相挺，當然非常感謝享譽國際永遠的蝴蝶夫人，台灣知名聲樂家呂麗莉教授暨資深媒體人眭澔平博士，這兩位一位是我的好大姊，一位是我的好大哥對我一路走來影響我很深，也是我學習的榜樣，呂麗莉教授及資深媒體人眭澔平博士個人的學經歷豐富，從台灣社會甚至到國際舞台上都享有高名知度，不同領域所取得的成就及貢獻，己經是到達非凡的境界了。

一到現場的加持力度，馬上令我感到無比的光榮及信心指數破錶，心中真是充滿了感恩的心，也期許自己在未來責任重大，定做出最好的貢獻。

除了感謝他們能参加我的授證典禮，做最好的見證之外，並且用行動來支持配合 ，剛剛在場外的1本會防疫捐贈物資暨口罩公益記者會，晚輩接下來謝謝新北市政府侯友宜市長，代表暨各部會長官、民意代表、貴賓等蒞臨指導、讓大會及授證活動順利圓滿。

邱世容總會長表示:

今年因為疫情的緣故，各方各界都在水深火熱的時空裡度日，彰化同鄉會是全球性的志工團體，秉持一步一腳印的精神，服務社會與社區，改善世界、與社會同舟共濟。

黃金順副總會長表示:

能夠持續關懷社會.幫助弱勢、參與社區，帶動台灣與國際連結,這是同鄉會的最大工作指標。

蒞臨指導的長官貴賓有：新北市長侯友宜代表、暨多位立委.暨.多位議員.等多位民代.暨知名聲樂家呂麗莉教授 .資深媒體人眭澔平博士,立法委員委羅致政、立法委員張宏睦 新北市議員黃俊哲 周勝考 戴瑋珊 葉元之 蔡健棠. 王淑慧等 或是請秘書.到場及相關各部會首長等均一同出席活動。

侯友宜市長代表新北市政府表示，自己也是社會的一份子，充分瞭解到社會人把各行各業相連結，用最大的力量，手心向下，付出更多，在服務社會的過程當中，得到人生的成就感。

相信未來在彰化鄉親觀懷協會總會長及副副會長的輔導之下，定能相加相成，發揮更大的力量，將同鄉會所點燃的每一個種子、每一把火炬，都成為社會進步的動力。