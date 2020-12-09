「經艷狂潮 智解未來」新運動潮科技強烈來襲　109資訊月中南高三地隆重巡迴登場

為展現臺灣產業創新能量，經濟部今(109)年度以「經艷狂潮 智解未來」為題，於中南部「資訊月」打造「經濟部主題館」，展示經濟部工業局與技術處輔導暨研發成果。自12月11日至28日止，陸續於臺中國際展覽館(12月11日至14日)、臺南南紡世貿展覽中心(12月17日至21日)、高雄國際會議中心(12月25日至28日)跨域隆重登場，讓臺灣創新科技能量驚艷各界領域。

經濟部主題館搭配新五項運動，推出新運動潮科技，以「運動科技」、「智慧防疫」、「沉浸娛樂」與「智慧生活」等貼近民眾生活4大應用領域，匯聚20家以上產學研單位展示創新技術，全力推廣產業研發豐碩成果，讓國人提高創新科技應用接受度，並擴大市場商機。

「運動科技」專區展示科技結合運動全民健身新潮流，如新五項運動中的海量智能「NAPA智能羽球」，挑戰身體爆發力極限、方陣聯合「Phalanity VR飛輪」以VR模擬自行車賽達到飛輪健身效果強化肌耐力。另外還有神寶醫資「Stampede智能運動地墊」、台灣固網「VR 棒球」等，運用科技有效促進全民運動普及化。

「智慧防疫」專區則展出多樣化健康防疫科技應用，如康那香「專利Z摺及3D立體」多樣態口罩織品、耀瑄科技「智能醫護系統」智慧醫院應用服務，展現臺灣防疫新實力。「沉浸娛樂」專區展出新型態數位娛樂互動體驗，讓民眾體驗超越現實創新沉浸式體驗。「智慧生活」專區則展示新興科技翻轉創意生活，如工研院推出自駕巴士、環球睿視運用智慧語意機器人進行點餐，藉由多元科技讓生活更加智解未來。

109經濟部主題館「經艷狂潮 智解未來」活動主視覺。圖／經濟部工業局提供

此外，不只有線下活動，亦同步推出線上活動，至經濟部工業局粉絲專頁關注109年資訊月經濟部主題館活動，按讚、留言及分享並完成指定任務者，即有機會抽中智崴資訊的i-Ride體驗中心券和HTC VIVE LAND的體感互動體驗券。

今年「經濟部主題館」活動現場還設立「潮流探險記Web AR」、「潮流集集棒」等闖關活動，民眾若完成體驗關卡，集滿8顆星球，即可參加「擲星勝投王」兌換精美好禮乙份。

為有效推廣運動科技，現場亦搭配新五項運動，舉辦「誰是經奇隊長」運動科技推廣賽，將於3個場次週末進行，民眾可先至經濟部工業局粉絲專頁(https://www.facebook.com/moeaidb)報名，有機會獲得康那香防疫小物、神寶醫資3C周邊、馬玉山健康穀物飲品及精美運動禮包等好禮，名額有限，額滿為止。