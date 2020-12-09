軸承暨傳動件公會會員代表大會 舉辦經貿人才培訓研習

台灣軸承暨傳動件輸出業同業公會12月4日在孫運璿科技人文紀念館，召開第二屆第三次會員代表大會，由理事長李重慶主持。經濟部工業局呂正華局長及國際貿易局李冠志副局長應邀蒞臨會場致詞，並介紹後疫情時期政府對國內製造業及出口貿易業的輔導措施，表示政府和產業界並肩合作，協助國內產業振興經濟。

經濟部國際貿易局貿易發展組林華堂科長，中華民國全國商業總會林興旺理事及梁國山理事、會務發展處康倖誼秘書，以及台中市電腦商業同業公會張混智執行長等各界嘉賓應邀出席盛會，與軸承暨傳動件業者交流。

李重慶理事長致詞時表示，美中貿易摩擦、全球產業供應鏈重組，台灣面臨數十年來最大的經濟變局，同時也是轉機。台灣由於抗疫成功，科技產業的可信賴性受到國際肯定，已有美商微軟、思科、亞馬遜、高通、臉書、蘋果等世界級品牌紛紛在台灣設置總部、辦公室、設廠、資料中心等投資，德國的巴斯夫集團也將在台中設立研發中心、而荷蘭的半導體供應商艾司摩爾在台南成立了技術培訓中心，又有微軟也加碼在台灣投資設立了雲端運算中心等。台積電提前進入了2奈米量產，在新竹寶山增建四大廠，又準備進入高雄投資，並增進在台中的投資佈局，台灣有望成為數位技術匯聚的重鎮!而美中競爭的國際新秩序，台商正朝向區隔市場、轉移生產基地，目前據統計，回台投資設廠已達1兆1千多億元以上的投資額；這些產業鏈的紛紛湧入台灣，顯然造就了各地工業區土地供不應求，未來台灣企業在高階製造業的紛紛投資，尤以全球供應鏈重組，國際大廠重押台灣，必然有著技術人才爭奪的大勢。在國際先進投資紛紛進入台灣之際，中小企業業者宜予充分準備，目前業者也面對「數位轉型」的需求，公會當然儘力來協助會員廠商，計劃舉辦一系列培訓課程，服務業者。

會員代表大會由理事長李重慶主持研習會，特別邀請國立虎尾科技大學機械與電腦輔助工程系教授詹子奇博士、金屬工業研究發展中心精微成型研發處組長許富銓博士，發表精闢演講。圖╱陳宗慶

台灣軸承暨傳動件輸出業同業公會總幹事陳勝地表示，數位工業革命的時代來臨，加上美中貿易與科技的摩擦，以及新冠肺炎的肆虐，促使台灣製造業亟需透過數位化、智慧化轉型到智慧製造，台灣的傳動產業業者該如何因應此一趨勢，提升產能並強化品質控管，將是未來同業在生存和發展很重要的一環；另為協助業者進行生產研發，特別邀請國立虎尾科技大學機械與電腦輔助工程系教授詹子奇博士、金屬工業研究發展中心精微成型研發處組長許富銓博士，以「傳動智慧製造和國際產業鏈重組剖析」為題，發表精闢演講，並講述政府提供之研發補助案之申請竅門和架構。