阿里巴巴國際站「2020外銷電商領袖大會」人潮爆滿 宣告數位化外貿操作系統全面升級

首位跨境虛擬主播Ava 將於2021上線 力助中小企業進行跨語種、跨時區即時溝通

阿里巴巴國際站於12/9舉辦「2020外銷電商領袖大會」，宣佈將推出由阿里巴巴達摩院所研發的全新AI虛擬主播「Ava」，並邀請國際站上的台灣商家分享數位化外貿成功的經驗，更為2021年第六屆台灣電商達人賽鳴槍，期望培育更多跨境電商人才，並助力中小企業克服外貿困境，加速搶攻全球線上外貿商機，讓外貿越來越簡單。

阿里巴巴國際站12/9舉行「2020外銷電商領袖大會」現場超過700位中小企業人士參與，人潮爆滿。圖/謝易晏

疫情加速產業升級 進駐阿里巴巴國際站台灣商家數年增30%

新冠肺炎疫情促成全球消費習慣改變，民眾對於電商模式接受程度提高，帶動全球B端買家與C端賣家採購需求上升。以阿里巴巴國際站九月「全球採購節」為例，全站交易總額較去年同期成長133%，訂單數增長128%，支付買家數增長83%，新買家更佔所有買家的三分之一。阿里巴巴國際站觀察，疫情爆發以來平台上日均活躍買家年增率已達到100%，新買家具有年輕化、多國化、無線化的三大趨勢。許多台灣中小企業也積極導入電商外貿模式，進駐阿里巴巴國際站的台灣商家年增率達30%。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示：「台灣有許多可被稱為『隱形冠軍』的中小企業，擁有出色的研發製造能力，但缺乏可以連結到全球商機的舞台。阿里巴巴國際站提供來自190國買家、超過2億商品與豐富的數據分析，幫助中小企業更快速、便捷地降低獲客成本，讓台灣中小企業在既有的研發製造實力與經營模式上疊加電商能力，成為外貿『斜槓』菁英。」

阿里巴巴國際站推出的全球首個跨境貿易虛擬主播「Ava」將於2021第二季上線，能24小時隨時為不同時區的買家服務外，並快速切換18種語言，協助商家提升服務同時降低人力成本。圖/業者提供

推全球首位跨境貿易虛擬主播 助中小企業無痛轉型電商菁英

為了讓優質商家與商品能無時差地展示在全球買家面前，阿里巴巴國際站將推出全球首個跨境貿易虛擬主播「Ava」，結合阿里巴巴集團多項最新前沿技術，除了能調整虛擬主播外觀、24小時隨時為不同時區的買家服務外，更能快速切換18種語言，即時回答全球買家的詢盤與商品問題，成為中小企業搶攻直播電商商機的又一得力助手。

此外，為解決導入跨境電商平台過程中可能遭遇的痛點，幫助台灣中小企業無痛轉型外銷電商菁英領袖，阿里巴巴國際站亦宣佈將全面升級數位化外貿操作系統，重點涵蓋用戶、技術、服務與供給四大面向：

新用戶：透過積極拓展直播、線上展會、粉絲通、智能投放等新媒體應用，鎖定美加、歐洲、東盟等核心市場買家增加廣告投放，並展開買家分層計畫，鑑別買家身分、提升買賣匹配和服務效率。

新技術：今年首度導入B端直播與阿里巴巴達摩院開發的多語言即時翻譯，以及透過VR與AR工具遠端了解工廠生產線、數據管家等功能，讓外貿更簡單。

新服務：針對有意導入跨境電商的中小企業，提供完整培訓成長體系，透過學習、分享及商家參訪環節帶領商家建立團隊目標、打造團隊、建立文化、使用產品等不同面向成長，逐步成為外貿電商菁英。

新供給：藉由大數據精準開發與高效拓展，結合買家側需求變化分析，為台灣企業打造數位化的成長體系，挖掘更多台灣優商、優品走向全球市場。

經營跨境電商有成，商家現身說法共同克服外貿拓銷困境！

此外，阿里巴巴國際站深知台灣中小企業對於跨境電商相對陌生與沒信心的情形，特別邀請多家經營跨境電商有成的台灣企業，分享自身蛻變成為數位化外貿菁英的心路歷程，為台灣外銷中小企業注入一劑強心針，攜手共同克服外貿拓銷困境。

2004年成立的彩妝品牌雅麗安國際有限公司，6年前觀察到實體通路市場與展會成效逐漸萎縮，因此加入阿里巴巴國際站積極開發品牌代理海外市場。雅麗安國際有限公司執行長江宇紳表示：「目前有90%的B2B客戶來自阿里巴巴國際站，不僅讓自有品牌FLY UP外銷全球28國，也成為首家進駐中東市場藥妝通路的彩妝品牌。同時，雅麗安也運用阿里巴巴國際站建立的生態圈，成立跨境電商團隊，在平台提供的物流資源、信用保障以及在線批發等功能支援下，讓全球買家能享有便捷與專業的服務。」

擁有23年歷史的光撩美甲廠心緹企業，隨著客戶需求逐步提供研發、設計、生產的一站式解決方案。疫情期間，因為線下展會取消導致外銷訂單下滑3成，因此採用阿里巴巴國際站的B2B直播新功能開發客戶。心緹企業電商副總江廷峰特別分享經營B2B直播後公司的業績成長：「透過直播展示產品與生產過程，心緹得以快速博取觀看的買家信任，也能展現公司的優勢。首次直播後，心緹一週內的詢價數成長400%，轉換率高達一成，業績相比前一個月增長5倍。」

寵物清潔日化商艾穎實業從經營台灣C端市場起步，6年前開始參展做外銷，於疫情爆發後因無法出國拓展業務而加入阿里巴巴國際站，從公司內部組織起步，全面轉型電商思維後，短短幾個月就接觸到近50個國家的新客戶。艾穎實業總經理夏綾那表示：「加入阿里巴巴國際站後，平台導入許多培訓資源並引介不同的業界成功個案，公司內部組織也隨之做調整以因應電商平台快速的需求，順利開發了印度、馬來西亞、新加坡等新市場，同時也透過國際站接觸到了以往沒想到的烏克蘭、智利、緬甸等國，取得客製化的小單，更在阿里巴巴國際站上做到將近百分之百的回購率。」