2021年1月1日麗寶樂園最好玩！ 摩天輪迎曙光、紙風車、蕭敬騰嗨唱

2021年元旦麗寶最好玩！早上可以到天空之夢摩天輪賞新年第一道曙光，下午則有最受到大小朋友喜愛的紙風車劇團「三國奇遇」演出，晚間還有「台中麗寶跨年雙演唱會」，金曲歌王蕭敬騰及「狼人殺偶像」五堅情齊聚麗寶樂園渡假區，從早玩到晚、迎接最嗨新年。

揮別2020年、用日出迎接嶄新的開始！天空之夢摩天輪尋光之旅活動邁入第四年，佳評如潮，遊客將於清晨搭乘2021年第一趟摩天輪，登上384米高空，在大台中山、海、市美景之上，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒，那令人屏息的壯闊瞬間；套票只要$699元，含天空之夢元旦日出搭乘券1張+SUBWAY早餐組1份+獨角獸變身玩偶 1隻，即日起於麗寶樂園渡假區官網商城開賣至12月30，限量120個名額。

元旦當天下午三點，還有紙風車劇團帶來三國奇遇劇碼。 圖／臺中市政府文化局提供

除了迎接一年的開始，下午3點起還有臺中市政府文化局邀請風靡全台的紙風車劇團，於元旦當天在全台唯一FIA國際認證的麗寶國際賽車場，舉行公演活動，演出深受親子家庭喜愛、寓教於樂的劇碼「三國奇遇」；紙風車創意改編劉備、關羽、張飛與黃巾賊對抗的歷史故事，運用不同場景變化，讓小朋友體會「友誼」與「和平」的重要。

到了晚上則有台中麗寶跨年雙演唱會，除了12月31日的精彩表演外，1月1日晚間將由坐擁百萬點閱率的狼人殺偶像團體「五堅情」開場，以及實力派唱將廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳等人輪番帶來精彩演出，金曲歌王蕭敬騰也確定敲下元旦首演第一個檔期，獻給麗寶樂園渡假區，並承諾「一定會開放給現場粉絲點歌！而且一定會唱好唱滿」。

台中麗寶雙跨年演唱會，1月1日卡司公布，將由金曲歌王蕭敬騰帶來精彩演出。圖／中天電視台提供

蕭敬騰更熱情號召全台灣的民眾，絕對值得闔家出遊到台中麗寶樂園參加跨年活動，沉浸在演唱會歡樂氛圍下，開啟幸福美好的新年；蕭敬騰將帶著師弟「小提琴猛男學霸」廖柏雅一起驚喜現身，還有「聲林之王2」奪下冠軍的艾薇，這次也將帶來新歌《失重前幸福》在麗寶新年演唱會上首次現聲曝光，千萬不能錯過。