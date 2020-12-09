2020創客智造節活動　12日科教館舉行

「我是創客－創意設計競賽」最佳人氣獎票選，參加者即有機會抽大獎

勞動部勞動力發展署北分署訂於12月12日10:00至15:00假國立臺灣科學教育館（臺北市士林區士商路189號）舉行「2020創客智造節」活動，此次邀請50個大專校院、創客社團及民間團體相互交流，現場除展示「我是創客－創意設計競賽」優勝作品外，並揭曉得獎團隊；此外，另規劃「智造職人講堂」、「機器人表演賽」及豐富的ＤＩＹ體驗活動，陪伴民眾歡度創意的周末。

勞動力發展署北分署長林仁昭指出，北分署除開辦多元的職訓課程培訓民眾專業技能外，為培養民眾創新實踐能力，在105年於五股設立「物聯網創客基地」，目前會員人數已超過3,000人，每年舉辦200多場工作坊與20多場主題講座；今年雖然受到疫情嚴峻的挑戰，但投入創客活動的民眾不減反增，今年度「我是創客－創意設計競賽」參賽組別從去年的72組激升到155組，與會人數翻倍成長，創客基地整體服務的人次亦提升了33％，顯見民眾積極運用創意思考，為生活帶來更多便利與趣味。

該場活動以「科技創新」、「互動創意」、「數位創作」為主軸，民眾可以在「創客製造主題館」與「我是創客－創意設計競賽」優勝團隊相互交流，更可參與「智造職人講堂」傾聽3組創客團隊分別從環保、文創、防疫等主題分享創作的歷程；現場更有刺激的「格鬥機器人競技示範賽」、「划船機器人」操作體驗，「密室桌遊親子解謎」以及「蓄力車手作」工作坊等，同時還能參加「我是創客－創意設計競賽」最佳人氣獎票選，參加者即有機會抽中平板電腦、氣泡水機、筋膜按摩槍等好禮，邀請親子一同來玩創意、抽大獎。