外貿協會聯手衛福部僑委會 守護全球僑臺商健康

由衛生福利部指導，外貿協會及僑務委員會共同主辦，急診醫學會及世界台灣商會聯合總會協辦的「全球僑臺商線上健康講座」於12月8日舉辦，會中除了向全球的僑臺商及華人介紹「健康益友App」及「新南向人員健康服務中心」外，更分享了臺灣目前在質子治療技術的最新發展、如何看懂健檢報告及空污等議題。活動吸引1,013人上線參與，許多在海外的僑臺商踴躍於線上留言、互動，並認為獲益良多，氣氛相當熱烈。

外貿協會秘書長林芳苗表示，為與國際分享臺灣的防疫資訊，貿協收錄防疫供應鏈、防疫專家經驗等資源成立網站「線上防疫國家館」（https://www.anticovid19tw.org/ ），歡迎僑臺商多加利用。臺灣最優秀的醫療人才及技術，也希望能成為全球僑臺商健康管理最堅強的後盾，像是目前臺灣的癌症治療已經發展得相當好，具有以下4大特色：自體免疫細胞治療晉身主流療法、用醫療科技質子治療保留一線生機、推動癌症診療品質認證機制、癌症治療價格合理等。

僑委會副委員長徐佳青表示，僑委會攜手衛生福利部及臺灣急診醫學會在今（2020）年9月底推出「全球僑胞遠距健康諮詢平臺」-健康益友APP，提供持有僑胞卡的海外僑民24小時可透過視訊與臺灣專業醫師面對面諮詢。這個APP到今年底前都是免費使用，目前服務對象為持有僑胞卡的海外僑民，鼓勵大家踴躍申辦僑胞卡，不但可享有免費遠距醫療諮詢，也能享受特約商店的優惠折扣。僑胞只要下載「健康益友」APP、註冊帳號、驗證僑胞卡，就能登入諮詢。

中國醫大急診部主任陳維恭表示，衛福部與僑務委員會，於新冠肺炎全球大流行期間，為協助海外僑胞免受就醫困難之苦，特請台灣急診醫學會邀集醫學中心之專科醫師，並由健康益友提供之遠距醫療諮詢APP平台，共同打造專為全球僑胞提供之24小時免費遠距醫療諮詢服務。只要僑胞有任何緊急醫療需求，隨時隨地都可以利用下載登錄完成後之APP，立即與臺灣專業醫師進行視訊諮詢。未來疫情趨緩後，健康益友將陸續開放更多元及更多功能之遠距醫療諮詢服務項目。

林口長庚紀念醫院主任許翔皓提到，看健檢報告，建議先從健檢結論及改善生活著手，找出生活、飲食、習慣、運動的注意事項。健檢結論中以建議儘早再次評估或追蹤診治的項目優先，需明確知道需要追蹤的健康檢查項目及原因，當健檢結果出現紅字，該有警惕，但不代表就是罹病，至於如何藉由檢查促進健康？最重要就是「起而行」!

高雄長庚紀念醫院主任王友明表示，跟傳統的光子治療比較，質子治療進入身體時維持低劑量，到達腫瘤釋放高劑量，腫瘤之後無劑量，副作用較低，但使用操作複雜，需臨床經驗。而以華人較常見的食道癌質子治療為例，肺部劑量可以減低80%，心臟劑量減低60%。以肝腫瘤治療來說，質子治療在入射的地方劑量可以減少50%，肝腫瘤以後的位置，劑量可以減少到100%。

至於空污的議題，中國醫藥大學附設醫院主任黃軒給予幾項防護的建議，例如PM2.5太高有呼吸道疾病和心血管疾病的老人最好不出門，否則可能誘發病情。建議減少家庭內PM2.5的污染源、養植植物、保持室內潔淨，建議以濕拖把拖地，有助於減少這類揚起的灰塵，外出戴專業防塵口罩等方式。

新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎表示，該中心主要提供來往新南向國家民眾醫療諮詢服務，不論是出國前後的防疫措施、國內外就醫資訊、以及疫苗注射等相關問題，都能夠與該中心聯繫，該中心會由「海外健康管理師」及「海外諮詢醫師」等專人提供諮詢服務。