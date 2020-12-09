榮欣志願服務表揚典禮　主任委員讚揚志工無私奉獻

【本刊訊】主任委員馮世寬日前主持109年績優榮欣志願服務表揚典禮時指出，今年榮欣志工動員15萬餘人次，關懷服務榮民（眷）超過92萬人次，來自四面八方的志工們，在社會各個角落散播溫暖與愛的精神讓人佩服，肯定志願服務人員無私奉獻的精神，對所有榮欣志工表達最高的敬意與謝意。

109年績優榮欣志願服務表揚典禮於漢翔航太園區翔園會館舉行，會中表揚各榮服處、榮院服務績優之陳玲玉等173位績優榮欣志願服務人員及團隊，並由115個志工隊中，評選出五隊頒給最高榮譽，由宜蘭縣榮服處榮欣志工第一隊、雲林縣榮服處榮欣志工隊、桃園市榮服處榮欣志工中壢一隊、臺北市榮服處艋舺榮欣志工隊及基隆市榮服處信一榮欣志工隊獲得殊榮。

主任委員與服務績優榮欣志工獲獎人合影，感謝他們的愛心付出與無私奉獻。（記者朱克明／攝影）

今年表揚典禮主題為「欣心向榮‧大愛飛翔」，表達榮欣志工於社會各角落無私奉獻，將這份善的力量化身溫暖的光芒，讓愛飛揚如展翅大鵬。典禮中來自全國各縣市的榮欣志工團隊展現滿滿的活力，用力揮舞著螢光加油棒、LED手燈板，整齊有力的隊呼更讓現場充滿歡騰熱鬧的氣息。

表揚典禮中亦安排播放榮民榮眷基金會製作之「家」、「看見榮民」等二部微電影，「家」敘述榮欣志工、社區服務組長服務榮民（眷）的真實故事，引領觀眾體會榮民伯伯們與志工如至親般的情感，了解這群榮欣志工們無私無我的付出，讓社會更溫暖美好。「看見榮民」敘述五位身故的大愛榮民將一生儉樸所得積蓄捐出，用於助學、賑災或濟助貧困，這種義行堪為典範。他們默默關懷弱勢、造福社會，以具體行動傳播大愛，不求回報的精神，令人敬佩。

主任委員也帶領志工們參訪漢翔航空廠區及清泉崗空軍基地隊史館，體驗國機國造組裝過程及成果，並對空軍任務特性與國軍保家衛國辛勞，有更深刻認識，以期建構全民國防意識與知能，並一起為守護國土、守護國家的英勇國軍們加油。漢翔公司副總經理莊秀美歡迎志工們參訪，並播放影片介紹漢翔為亞太地區航空產業主要供應廠商，負責研發、系統整合、測試及製造，從F-16戰機的構改升級至高教機研製，正為打造國防自主目標而努力。