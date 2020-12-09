阿里巴巴國際站將推首位跨境虛擬主播Ava助中小企業裝備直播利器

跨語種、跨時區即時溝通 促數位化外貿操作系統全面升級

受限新活助炎校情，台灣中小企業經營外貿生意無法循以往模式參與實體展會拓，即上路的RCEP更投下關稅不確定性的震撼彈。

為了讓全球貿家看到台灣中小企業的實力,阿里巴巴國際站今（9）日特别於台北大直典華飯店舉辦「2020外銷電商領柚大會」，宣布佈將出由阿里巴巴達摩院所研發的全新虛擬主播「AVa」，也邀請國際站上的台灣商家分享數位化外貿成功的經驗，更為2021年第六届台灣電商達人賽鳴槍,期望培育更多跨境電商人才。並助力中小企業克服外貿困境,加速搶攻全球線上外貿商機,讓外貿越來越的簡單。

疫情加速產業升級進駐阿里巴巴國際站台灣商家數年增30%

新冠炎疫情促成全球消費習慣改變,民眾對於電商模式接受程度提高，帶動全球B端買家與C端買家探購需求上升。以阿里巴巴國際站九月「全球探購節」為例，全站交易較去年同期增長133%，訂單數增128%，支付買家成數增長83%，新買家更佔所有買家的三分之一。阿里巴巴國際站觀察，疫情爆發以來平台上日均活躍買家年增率己逢到100%,新買家具有年輕化、多國化、無線化的三大趙勢。許多台灣中小企樂也積極導入電商外貿模式,進駐阿阿里巴巴國際站的台灣商家年增率達30%。

阿里巴巴亞太區總經理理郭炎麟表示:「台灣有許名可被稱為「隱形冠軍」的中小企業，擁有出色的研發製造能力但缺乏可以連結到全球商機的舞台。

阿里巴巴國際站提供來自190國買家、超過2億商品與豐富的數據分析，幫助中小企業更快速、便捷地降低獲客成本，讓台灣中小企業在既有的研發製造實力頭經營模式上加電商能力，成為外貿「斜槓」菁英。」