張水美接任北科大校友會全國總會長

臺北科技大學校友會全國總會日前舉行第九屆第一次會員代表大會並進行總會長改選，改選過程校友們踴躍投票，順利選出張水美接任第九屆總會長。

張水美曾任台北市校友會理事長、現任菁英會副理事長、電子系系友會理事長。張水美指出，現已著手計劃未來兩年的會務發展，希望整合各地區校友會和母校系友會的力量，持續爭取校內用地，打造優質教學環境，讓校友的力量繼續成為母校最堅強的後盾。

北科大校長王錫福指出，郭治華總會長上任2年來積極舉辦校友會各項活動，成功整合校友會及系友會讓校友間互相交流聯繫情誼，去年在泰國舉辦校友國際年會，近千位海內外校友在泰國曼谷齊聚一堂，盛況空前。王錫福感謝郭總會長這一年來，為母校爭取建國啤酒廠校地所做的努力，帶領校友在六大平面媒體刊登廣告，向媒體以及社會大眾說明北科大爭取建國啤酒廠校地的正當性。

王錫福指出，郭治華總會長白手起家，事業經營成功，又是一位慈善家，在台南地區擔任好人好事運動協會理事長，也榮獲全國好人好事八德獎榮耀，是成功的企業家典範。北科大現在成立機電技優專班，就是希望能讓技藝學生開一扇窗，為國家培養更多優秀人才，未來能為國家社會做出更多貢獻。

為鼓勵北科附工同學努力爭取考進母校，校友會全國總會在本次會議中同時頒發「109年北科附工第一志願考進北科大獎助學金」，電機工程系康恩齊同學、車輛工程系詹承偉同學、化學工程與生物科技系潘紹安同學每人獲頒2萬元獎金。