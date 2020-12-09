從企管到新詩 大葉大學校友陳延禎分享創作歷程及新出版的詩集「南迴」

大葉大學通識教育中心「學生語文耕讀研習」，8日下午邀請企業管理學系畢業校友、曾獲後山文學年度新人獎的陳延禎，以「左手只是輔助－詩人、詩及其他」為題，與學弟妹分享他的創作歷程與新出版的詩集《南迴》。

陳延禎感謝大葉大學師徒制給他的啟發。圖／大葉大學提供

陳延禎回憶說，他從高中開始就很喜歡文學，考大學時，因為父親從事銀行工作，他覺得商業類的學系比較好找工作，選擇了企管系。他很感謝大葉大學德國師徒制對學生的照顧，大學時期他不愛上課，差一點就要被退學了，企管系陳怡萍老師給予很多關心和提醒，讓他順利完成大學學業。大葉大學圖書館擁有豐富的館藏，讓他可以盡情閱讀，當時他每年都寫作投稿文學獎，連續三次在紅城文學獎獲得首獎，大四他決定挑戰教育部文藝創作獎，很幸運地獲得首獎肯定，讓他有信心往創作發展。

大葉大學企管系校友陳延禎分享創作歷程。圖／大葉大學提供

陳延禎認為，有些寫作者會把所有的精力都投注到文學，變得患得患失，但他主張生活要在文字之前，演講題目「左手只是輔助」就是他對創作的想法。詩集《南迴》記錄著成長過程，變與不變的空間與時間，以及變異之中，現實的存在。

主任秘書侯雪娟表示，大葉大學創校31年來，培育出超過六萬名校友，俗話說「三十而立」，，歲正是成家立業的年紀，青年校友經過十年左右的職涯，目前正在各行各業發光發熱。民國103年從大葉大學畢業的陳延禎，還不到30歲，他大學念的是企管，現在是專業作家，展現了堅持創作不凡的精神，是學弟妹跨領域學習的典範，相信透過他的經驗分享，可以帶給學生很多啟發。

通識中心助理教授張加佳指出，陳延禎畢業於大葉大學企管系，之後進入東華華文所就讀，從數字到文字，他的目標始終明確，從18歲開始寫詩，到28歲詩集《南迴》出版，期間不只是獲得校內紅城文學獎首獎，也獲得教育部文藝創作獎首獎、奇萊文學獎首獎、後山文學年度新人獎、國藝會創作補助、國藝會出版補助等肯定，「語文與應用」課程特別邀請陳延禎回母校分享，提供學生不一樣的視野。