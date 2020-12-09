「張福英85歲回顧展」即日起於台北從雲軒畫廊展視中心展出

在兩岸國畫家中，種善因得善果的張福英，畫了65年國畫，自2010年個展後，再次於85歲舉辦回顧展，該展為期三個月，即日起在台北市基隆路一段396號3樓從雲軒畫廊展視中心展出。

畫家張福英在中國大陸長城寫生的作品。圖／從雲軒提供

張福英不只是位傑出的女畫家，同時也是一位美術、鑑定家，也是位藝術品的典藏家及鑑賞家、投資家，更難得的是，她還是位教育家 。張福英女兒稅彩艷說，藝術對她母親來說就是一種生命的價值，不管是畫畫、宣揚畫或是保存畫，都是一位藝術工作者對整個文化傳承應盡的任務。一位對時代有貢獻的畫家，不僅是保留傳承了自己文化的完整性，更是為用畫筆記錄時代文化的變遷與繼往開來。

畫家張福英在東北角寫生的作品。圖／從雲軒提供

張福英師從的黃君璧大師1948年來台後，藉由畫展、講學考察等機會，走遍世界各地名山大川，張福英繼承了宗師的筆下氣魄，瀑布如萬馬奔騰，筆意顫動、氣宇軒昂，氣勢撼人。她在藝術收藏看中了絕不手軟，例如有幅黃君璧大師畫的泰山，張福英就花了3,000多萬元從香港拍賣會中搶下，為了保存收藏，一擲千金也從不心疼。

從小苦到大的張福英，平時的生活極為簡樸，不論在國內或國外，全身的行頭以不超過200元為原則，對於需要幫助的朋友，或者是後進的支持，更是不遺餘力，真正做到嚴以律己，寬以待人的原則。她為了感謝恩師黃君璧的教導，在民國83年設立了「財團法人台北市黃君璧先生美術獎助文教基金會」，希望能夠獎勵補助各校有水墨才華的年輕學子，經過了27年，領受水墨獎助學金補助學生至少500位以上。張福英滿懷感恩地說：「恩師常說要當個藝術家『本身要自律甚嚴，要有高尚的道德觀，比藝術品的好壞都來得重要。」』

「張福英85歲回顧展」採預約制，洽電留言專線：0900-034068。