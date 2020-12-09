The Blade皇家曼城3台灣巡迴展台北台南加碼登場

英商首都集團帶領曼徹斯特地標建案《The Blade 皇家曼城3》進入亞洲市場，主打「亞洲首賣，全台獨家」的封號，在台灣海外地產圈打響名號，更引起一股搶房潮。上月剛結束台灣巡迴的英商首都集團，不僅繳出漂亮成績單，更趁熱加碼舉辦台北、台南的加場展會，造福台灣買家。

英商首都集團指出，今年面臨疫情，全球房市停滯，但唯有英國仍保持動能，逆勢向成長，其成長幅度比疫情前來的更高、更快。英國統計局（Office for National Statistics）調查報告顯示，整體英國平均房價月月觸新高，最新的數據已來到英鎊239,196（以下同），打破過往；英國第一大房產交易平台Rightmove 也指出，買家平均出價創下 323,530，平均交易天數由88天下降至51天，顯示英國房市之熱，大家都在搶購英國房。

首都集團表示，英國房產熱烈之原因在於「印花稅優惠假期」、「低利率」、「低英鎊」與「好前景」。印花稅優惠假期七月生效後便開始活絡房市，加上大環境的「低匯低利」，促使更多海內外人士以貸款買房。現在入主英國房的投資者，大多是看好英國前景，與其高租金收益。

《The Blade 皇家曼城3》建案模型從英國空運來台，首次在投資民眾前亮相。圖／英商首都集團提供

英商首都集團副理張彥鈜表示，上半年受疫情影響，市場信心不足，銷售相對困難；但近期可以明顯感受英國房市回溫與市場需求回歸，「我們在南北兩地的銷售大放異彩，才有加場的決定。」

英商首都集團副理張彥鈜於《The Blade 皇家曼城3》展會上說明投資英國房產前景。圖／英商首都集團提供

「房屋需求並不因疫情而消逝，頂多只是推遲。」張彥鈜指出，待所有市場不確定因素消除後，需求自然會回歸。張彥鈜強調，英商首都集團在台灣巡迴展會上的銷售成績，顯現市場正逐漸回溫，台灣買家陸續加入英國買房大比拼。

英商首都集團12月11日下午2點在台南晶英酒店4F采風廳，12月18日下午2點在台北寒舍艾美酒店2F河鼓廳，加開兩場說明會，歡迎有投資需求的投資客到場參加；其中台北場將帶給海外投資者一項新穎觀念—法人買房，提供買家另一種購房管道，未來在投資英國房產時，不限用自然人購買，亦可以使用法人名義入手，達到節稅目的，同時也免除贈與、遺產稅種的煩惱。

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