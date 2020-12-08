限量五百個 ！aifian推399元人氣角色聖誕超值驚喜福袋

Mini CooperS、iPhone12、任天堂Switch主機等大禮



今年初於HitFinTech金融科技產業高峰會獲得「年度最佳信用數據平台獎」的數據公司aifian在今（8）日聖誕節前夕推出「aifian friends聖誕驚喜福袋」，消費者只要購買含有品牌人氣角色周邊設計商品的聖誕驚喜福袋就有機會可以獲得Mini CooperS免費訂閱、 iPhone12及任天堂Switch主機等熱門大禮，期待能讓消費者在2020年結束以前，花小錢試手氣，讓可愛的aifian friends陪伴大家一起展望全新的2021年。

aifian friends超值福袋陪伴大家一起展望全新的2021年。圖／aifian提供

因品牌人氣角色aifian friends先前曾推出原創動畫受到不少線上粉絲喜愛，為回饋眾多喜愛aifian friends的粉絲，aifian首度為五位人氣角色推出限量周邊設計商品，並將隨機現身於本次的聖誕驚喜福袋內，今(8日)下午甫開賣一小時就已經超過百位頭號粉絲瘋搶下單。

除了可愛療癒的aifian friends周邊商品，福袋內的抽獎券能兌換的大禮清單也引發了討論度。每位購買aifian聖誕驚喜福袋的消費者都將具有抽獎資格，其中最受矚目的大獎為aifian與汽車訂閱品牌CELEX合作所推出的Mini CooperS 免費訂閱方案，中獎的幸運兒將能夠直接把Mini CooperS開回家一個月，免付訂閱費，並且贈送專業技師團隊負責租賃期間的維修與保險，用意就是要讓每一位有「用車需求」的消費者，都能體驗汽車訂閱帶來的輕鬆、經濟無負擔的好處，你只需要專注享受生活，其他購車、賣車的麻煩事通通都有CELEX專業團隊為您服務。

aifian friends超值福袋陪伴大家一起展望全新的2021年。圖／aifian提供

此外，還會抽出3位幸運兒各獲得價值33,900元的iPhone 12 128G、任天堂Switch主機一台、JBL Flip5藍芽音響等獎項。這次的aifian的聖誕驚喜福袋不需人擠人排隊搶福袋，只要到aifian官方粉絲專頁活動貼文就可以透過aifian推出的快速開團工具「Slash」極速下單購買！

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