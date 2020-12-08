國際發明金光閃閃：國際傑出發明家錢威教授與康才華教授受邀參加新北市發明人表揚大會展示豐碩成果

國際傑出發明家錢威教授與康才華教授帶領的團隊，以「Automatic ordering system」獲2019羅馬尼亞EUROINVENT歐洲盃國際發明展金牌，「金光閃閃」成績亮眼；並獲邀參加「2020新北市發明人表揚大會」受獎表揚。在表揚大會中，侯友宜市長特別提到，「發明是需要創新的概念，並且能夠堅持不斷地走下去，每件作品都可能是改變世界的起點，也可帶動經濟的繁榮，在座的發明家都可能是國家未來的棟樑」。由此可見，市長對發明創新的肯定與支持。

國際傑出發明家錢威教授與康才華教授分別受聘於北部灣大學及宏國德霖科技大學，此次受邀領獎，不但是兩位教授的成就，也是兩校的光榮。

除了在國際發明展獲獎外，錢威教授與康才華教授也擁有許多的專利，累積至今已有近兩百件的專利授權。兩位教授表示，「不要閉門造車，多與人合作，發揮團隊精神，也要多觀摩別人的巧思」，這是成功申請到多項專利的不二法門。在兩位教授的指導下，學生將專題製作的成果轉化成專利，信心倍增。康老師栽培後進與積極研發的精神，實為學以致用之最佳實踐範例，令人欽佩。