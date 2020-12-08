桃樂園跨年晚會為防疫年加油 迎接幸福平安的2021

桃園市長鄭文燦今（8）日下午在桃園市綜合會議廳，出席「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」記者會。鄭市長表示，今（109）年是辛苦的防疫年，桃園跨年晚會以「桃樂園Wonderland」為活動主題，於高鐵桃園站前廣場熱鬧登場，由Sandy及阿Ken攜手主持，邀請多位重量級卡司輪番表演，結合桃園市民卡舉辦抽獎活動，卡司、場地、獎品、主持人及贊助商陣容十分堅強，邀請市民一起在桃園跨年。鄭市長也呼籲大家多搭乘大眾運輸工具前往會場，並落實防疫措施，期盼精彩的跨年晚會可以一掃疫情的憂鬱，寫下美好回憶，幸福平安迎接2021年。

桃園跨年晚會主唱嘉賓包括動力火車、 Spark 等也到場與鄭市長同台宣傳。圖/傅秉祥

鄭文燦指出，青埔地區搭乘捷運、公車、高鐵都很方便，且進場及疏散便利性高，因此成為跨年晚會首選地，也成為桃園跨年特色。今年五月天跨年演唱會也選擇於桃園國際棒球場開唱，同一時間互相尬場，相信桃園跨年夜一定精彩可期。同時，他也建議市民朋友可「搭乘捷運至A18站，走1號出口」、「搭火車至桃園火車站，轉乘跨年專車-桃園線（紅線）」抵達會場，以更便利的交通方式參加晚會。鄭市長提及，桃園市民卡已發行5週年，至今發行超過165萬張，今年配合跨年活動舉辦抽獎活動，獎品十分豐富。此外，桃園市民卡將配合大數據及推播機制，規劃於明（110）年1月推出市民卡桃園認同卡，讓外縣市民眾也可享有機捷、機場沿線商家優惠活動，享受桃園市民卡多功能服務。另，鄭市長談到桃園為國境防疫第一線，目前有4家集中檢疫所、11家責任醫院，防疫責任重大，但如同千手觀音一樣，不會漏接每一顆球，呼籲大家參與跨年活動時，務必戴上口罩、配合量測體溫，共度一個幸福安全的跨年夜。

觀旅局長楊勝評表示，「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」於12月31日晚間7時，於高鐵桃園站前廣場隆重登場，由Sandy及阿Ken共同主持，晚會卡司包括動力火車、翁立友、SPARK、高爾宣、J.SHEON、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九、邱豐澤、樂天女孩等歌手，靈魂歌姬A-Lin則是壓軸演唱，並邀請第一線的防疫英雄與市民朋友們一起倒數，最後將由熱血樂團八三夭擔任壓軸後演出，「國師」唐綺陽也首度參與跨年盛事，將穿越時空解密2021，為市民朋友指點迷津，成為活動一大亮點。楊局長指出，跨年晚會結合桃園市民卡舉辦抽獎活動，晚會當天，持市民卡於下午4時至晚間10時，至活動現場服務台過卡感應登錄（每人限登入一次），即有機會抽中FUJI愛沙發按摩椅、台鈴智慧雙輪電動機車eReadyFun、Nissan All New Sentra旗艦版汔車等大獎；此外，明（9）日中午12時至12月20日止，至「樂遊桃園」IG或跨年晚會官網活動頁面參加活動，就有機會得到「桃園跨年晚會VIP PASS」，可獲得在舞台前搖滾區，近距離觀賞演出的難得機會，請民眾把握機會。更多活動詳情，請上「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」活動官網（網址：http://www.nye2021.tycg.gov.tw），或至「樂遊桃園」臉書專頁（網址：https://www.facebook.com/traveltaoyuan/）查詢。

今日包括市議員陳美梅、黃家齊、簡志偉、謝美英、市府顧問張肇良、觀旅局長楊勝評、桃園航空城公司董事長陳錫禎、桃捷公司總經理蒲鶴章、桃園區長陳玉明、年代集團執行董事暨壹電視總經理陳守國、中華電信總經理郭水義、元隆汽車總經理張護霖、中祥食品工業股份有限公司董事長李昭志、禾聯碩股份有限公司總經理林欽宏、台鈴eReady電動車事業部營運總監林進賢、臻宏國際股份有限公司（TRUST ME）總經理林文雄、中華航空公關室經理區美玲、主持人Sandy、阿Ken、表演嘉賓Spark、動力火車等均一同出席記者會。