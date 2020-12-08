國王家族羽絨服飾觀光工廠辦路跑園遊會 開放報名

由台南市政府經濟發展局輔導，位在台南市佳里區的「國王家族羽絨服飾觀光工廠」，為慶祝營運即將邁向第五年，將於明(2021)年1月17日舉行第四屆「羽絨狂歡節-漫跑」路跑活動。不限年齡，即日開放報名，當日還有園遊會、DIY、表演等一日趣味活動，歡迎全家大小一起來同樂。

國王家族羽絨業者表示，「2021羽絨狂歡節-漫跑」路跑活動全程5公里，參賽者沒有年齡限制，每位費用300元，內含活動保險，可獲得市價500元活動贈品，包括路跑紀念T-Shirt、運動毛巾、多功能大背袋、100元園遊券、紀念紋身貼和飲料等；每年吸引許多民眾為了超值實用的贈品而來。

該路跑活動即日起開放網路報名，名額500人，2020年12月20日截止，額滿為止，民眾也可親自到該觀光工廠完成紙本報名和繳費。活動安全考量，禁止攜帶寵物參加，路跑報到時間為當日早上8點，預計9點30分結束賽事。報名網站www.heimelig.com.tw或搜尋臉書「國王家族Kings Family」。

業者說，連續每年舉辦廠內慶祝活動和民眾同樂，1月17日上午路跑賽事結束後，緊接著在觀光工廠裡有精彩的表演活動和園遊會。園遊會活動早上8點至下午5點，結合數家台南觀光工廠業者創意市集，有DIY攤位、商品特賣，以及趣味的節目表演，免費開放。

「國王家族羽絨服飾觀光工廠」位於台南市佳里區，主要從事羽絨衣、羽絨枕/被/睡袋、排汗衫、防水機能服、高彈力機能服、防曬薄外套等商品生產。