大葉大學「玩轉世界嘉年華」提供交流平台 境外生展示八國文化

大葉大學四肯書院舉辦「玩轉世界嘉年華」，來自日本、印度、印尼、馬來西亞、越南、蒙古、香港、泰國八個國家的境外學生，帶來特色美食、傳統服飾、遊戲等文化體驗，讓師生們不用出國，也能認識異國文化。

大葉大學境外學生換上傳統服飾，向大家介紹異國文化。圖／大葉大學提供

大葉大學校長梁卓中表示，受到疫情影響，大家不能出國，四肯書院特別邀集境外學生，推出「玩轉世界嘉年華」活動，此次共有日本、印度、印尼、馬來西亞、越南、蒙古、香港、泰國八個國家的境外學生共襄盛舉，以闖關遊戲的形式，帶領大家體驗異國文化，品嘗特色美食，以及傳統服飾穿搭。

大葉大學蒙古學生歡迎大家體驗傳統遊戲。圖／大葉大學提供

學務長洪福源指出，學校有四百多位境外學生，「玩轉世界嘉年華」提供境外學生與台灣學生交流的平台，透過文化體驗、遊戲闖關、美食品嘗、服飾體驗等活動，增進對彼此國家文化的了解。活動一開場由各國學生穿傳統服飾走秀，現場也設置了異國文化攤位與大家互動，比如蒙古學生準備了可用來占卜的傳統遊戲，印尼學生現場油炸傳統點心。

大葉大學印尼學生現場油炸傳統點心。圖／大葉大學提供

藥用植物與保健學系四年級的林慧霞來自印尼，她說，很開心能介紹印尼文化給大家，除了現場走秀展示印尼傳統服飾，他們還準備了印尼傳統食物，用馬鈴薯粉加上調味料，進鍋子油炸後，抹上特殊的醬，希望大家會喜歡。

應用日語學系的泰國學生丘安正說，參加「玩轉世界嘉年華」活動，讓他認識許多新朋友，也才知道校內有這麼多境外學生，大家來自不同地方，有很多不同的經驗可以互相分享。