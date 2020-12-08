明道大學植保機人才培育成果發表會12/17舉辦

培育飛天青農 打造智農新世代

國內因為農村人口外移與高齡化，而年輕人即使家有農地，也不願意回農村繼承農務工作，務農被視為是重勞動的辛苦行業。其實台灣的農村耕作模式早已大大改變，近年來農委會積極推動青年返鄉從農，大量機械化的導入與應用科技化的栽培管理，農場的樣貌早已翻轉。明道大學精緻農業系自民國90年成立以來，積極培育新血投入農業領域，特別是有機農業領域，在全國大專院校中可以說獨具特色。

無人機發展與技術逐漸成熟，植保機已成為務農最佳幫手，尤其是防治藥劑噴灑與田間施肥這些重度仰賴人力的工作，更因為植保機的出現，讓務農的效率明顯提升。隨著植保機使用者的普及化，國內對無人機的管理也走向專業化與制度化，操控植保機須經過嚴格的學、術科考試才能取得，尤其是可操控植保機的G2級專業證照，更被認為是燙金的證照，具有證照的職業飛手是農業市場的新寵兒，各大代噴業者紛紛以重金網羅。

明道大學精緻農業系向來以培養專業農業人才為宗旨，自然不會在這一波浪潮中缺席，從今年年初開始即有計畫、有系統的與台灣無人機專業製造商佐翼科技合作，使用台灣自製的植保機作為學生的教練機，同時找來作田人智慧農業代噴業者進行飛行技術指導，目前拿到G2證照的合格率高達95%，這項輝煌的成果可說是傲視全國，從人才培育讓學生畢業前就有職業代噴的技能，全力支持使用台灣自製植保機，並有代噴業者做後盾可讓學生畢業可立即就業，一條龍的專業培育計畫，讓這群台灣農村的生力軍成為職場的即戰力。

台灣農業別具特色的多樣化與豐富性，讓各種病蟲害的防治更是複雜，取得G2證照只是第一步，接下來更會安排資深飛手帶領學生進行田間的實務操作，讓學生在校所學的農業知識紮實的銜接農務經驗，未來明道大學也將開設空中施作的專業課程，讓職業代噴成為具有高度專業能力的農事技術人員，為農業大縣的彰化縣貢獻心力。