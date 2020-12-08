「經艷狂潮 智解未來」新運動潮科技來襲！109資訊月中南高三地接力開展

為展現臺灣產業創新研發能量，拓展國人對於創新科技應用的接受度，並擴大市場商機與產業效益，經濟部今（109）年結合中南部「資訊月」展會打造「經濟部主題館」，展示經濟部工業局與技術處輔導暨研發成果。

本次主題館涵蓋「運動科技」、「智慧防疫」、「沉浸娛樂」與「智慧生活」四大科技應用領域，搭配運動科技推廣賽，及現場Web AR集章和粉絲團線上抽獎等精彩活動，於中南高三地巡迴展出。臺中場於台中國際展覽館展出（12/11-12/14）、臺南場於南紡世貿展覽中心展出（12/17-12/21）、高雄場於高雄國際會議中心展出（12/25-12/28），讓各界群起驚艷臺灣豐沛的創新科技能量！

資訊月「經濟部主題館」是產學研單位年度研發成果重要的展示舞台，今年度已邁入第7年，主題館每年匯聚20家以上產學研單位的創新研發成果，屢屢吸引上萬人次的觀展人潮，協助產業將創新應用服務與民眾對接，透過萬人體驗試煉應用服務的同時，更協助產業直接掌握國內市場需求脈動。例如：必揚實境去（108）年南下展示VR教育內容，同時對接南部市場需求，並於今年全台首發「那個同學壞掉了」防毒VR教育內容，更延伸打造反毒IP角色，未來預計將進攻動漫市場，透過多樣化內容提升全民防毒意識；另高雄捷運與體感業者Toii合作發展AR觀光導覽遊戲，並於去年底搶先於主題館展示，於今年中遊戲正式上線，並於暑假期間實際促成8萬以上人流來到高雄各觀光景點遊歷體驗，實際帶動高雄觀光旅遊發展。

經濟部主題館向來以民眾科技交流互動為核心，今年度以「運動科技」、「智慧防疫」、「沉浸娛樂」與「智慧生活」等貼近民眾生活之四大主題為互動體驗主軸，全力推廣產業研發成果。「運動科技」專區展出科技結合運動的全民健身新潮流，本次特別搭配新五項運動在內的運動科技項目共同展出。新五項運動科技展出內容包括：優力勁聯「Uniigym光影律動」讓民眾透過舞蹈肢體動作追蹤考驗身體協調力、數位卡夫特的「動物之鬪」格鬥對戰電玩競技協助訓練反應力、方陣聯合「Phalanity VR飛輪」以VR模擬自行車賽達到飛輪健身效果強化肌耐力、資茂國際「I Archery科技射箭」拉弓射箭動作軌跡追蹤培養自身專注力、海量智能「NAPA智能羽球」挑戰身體爆發力極限。除新五項運動外，仁寶「Stampede智能運動地墊」也讓民眾於小空間配合科技達到健身房等級的全身運動；台灣固網「VR沉浸式棒球遊戲」更是運用VR科技打破場域限制，讓人人都有機會體驗到國球魅力;Funique「VR高畫質運動轉播」帶你直擊球賽現場等，運用科技有效促進全民運動普及化，響應防疫新生活之推動。

「智慧防疫」專區則展出多樣化健康防疫科技應用，例如口罩國家隊康那香展示「專利Z摺及3D立體」多樣態口罩織品、先進醫資為民眾健康推出的生理量測即時雲端串聯「享健康服務」、耀瑄科技以「智能醫護系統」展現智慧醫院應用服務、朝陽科大「FARM73」提升長者運動意願的健康促進遊戲等，均展現臺灣科技防疫新實力。

「沉浸娛樂」專區展出新型態的數位娛樂互動，例如Toii展示「都市傳說冒險團」等透過AR與LBS定位技術吸引人潮在各區域間流動、哇哇科技則以節目IP打造「臺灣妖果」體感遊戲、HTC以「MOR超現實博物館」打造穿梭虛實的遠距藝術展示、群將智得搭乘「360VR超級五感體驗」VR互動體驗艙暢遊山海風光等，讓體驗超越現實，開啟無限創新體驗。

「智慧生活」專區則展出新興科技翻轉創意生活，如工研院「聯網自駕巴士解決方案」自駕巴士偵測讓用路更安全、環球睿視「aibuyin智慧點」運用智慧語意機器人辨識掃碼輕鬆新購物、佐翼科技「AR無人機應用」以AR即時觀賞無人機升空影像及酷愛迪「XR動出好腦力」智能訓練等，藉由多元應用讓科技創意顛覆你我的生活。

為了吸引民眾至現場體驗多元生活科技，「經濟部主題館」今年度於活動現場辦理「潮流探險記Web AR」、「潮流集集棒」等現場闖關活動，透過收集8顆星球，即可參加「擲星勝投王」兌換精美好禮乙份，此外，今年度更配合運動科技，將於中南高各場次的週末兩日舉辦「誰是經奇隊長」運動推廣賽，民眾可先至經濟部工業局粉絲專頁搶先報名，本活動名額有限，額滿為止，報名推廣賽有機會獲得康那香防疫小物、仁寶3C周邊、馬玉山健康穀物飲品及精美運動禮包等好禮，誠摯歡迎大朋友小朋友一同蒞臨現場參觀。除現場活動外，亦同步推出線上活動，於經濟部工業局粉絲專頁關注109年資訊月經濟部主題館活動，按讚、留言及分享並完成指定任務者，即有機會抽中智崴資訊的i-Ride體驗中心券和HTC VIVE LAND的體感互動體驗券。誠摯邀請民眾踴躍至經濟部工業局粉絲專頁（https://www.facebook.com/moeaidb ）隨時關注最新消息。