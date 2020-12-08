智慧染整產業示範計畫 促數位轉型

工業局攜手染整設備製造商，建立垂直整合示範場域，助發展顏色總體解決方案，落實精實生產

作為紡織產業的一環，染整產業可視為紡織產品的化妝師，經由適當的染整加工，可有效提高終端紡織產品之附加價值，因此提升染整業的競爭力，等同提高終端紡織品的附加價值。

台灣染整廠約80%以上為接單代工模式，面臨少量多樣生產競爭模式，在生產管理上雖有競爭優勢；惟設備自動化雖有一定程度，但染色參數半數以人工紀錄調整，不利於長期發展，染程或配方的改進或參數的調整須仰賴老師傅以嘗試錯誤的經驗法則進行，不利於系統化之發展及複製傳承。

經濟部工業局為協助我國中小型製造業因應市場上少量多樣的生產需求，自107年7月推動「智慧染整產業示範」計畫，於紡織產業綜合研究所雲林分部建構包含軟硬體的染整示範場域體系，整合上中下游聯盟廠商的完整服務，團隊廠商共享一站式智慧染整設備與染整技術整廠輸出創新服務，提出以下解決方案：

一、染機智機化：

現場製程設備加裝感測器，開發智慧偵測控制技術，提升現場生產設備智動化程度，電腦自動化設定取代人工手動調整，全程監控關鍵製程因子，有效即時掌控生產進度及品質，並進行設備串流、訊息on line回傳，配合智慧分析所需染色資料，偵測上傳製程參數，成為智能化染程所需數位資料平台（如升降溫、上色率、轉速等）。

二、物質流無人化：

現有染整產業傳統紙本作業模式、各製程工段無串聯，需仰賴人工操作監控，透過資訊系統整合串聯，全場域自動輸秤料，系統化管理，為全球第一套同時整合化驗室配方、現場染色機控制、現場物質流服務。

三、雲端智慧服務：

提供設備大數據與製程大數據等兩項雲端服務，設備大數據服務包括：線上遠端維修服務、零件壽命追蹤與分析、異常偵測主動維修排程、機台維修履歷查詢等服務。製程大數據服務包括：總色差智慧預測、水洗牢度預測、染料相容性判斷等子服務。

「智慧染整產業示範」計畫協助發展顏色總體解決方案並導入AI技術，導入物聯網、大數據及雲端技術於染整產業，落實精實生產，以提高整體產業附加價值。為了加速可行性方案試驗，在紡織產業綜合研究所雲林分部進行試煉場域的營運，建立國際級示範場域，除了協助在地紡織產業數位轉型，期能垂直整合染整產業各供應鏈（如紗線、織布、成衣、毛巾、寢具產業等），跨域虛實整合，整廠輸出至國內外。

經濟部工業局106年開始推動相關智慧化輔導計畫推動迄今，積極輔導紡織業者，如旭榮集團、強盛染整、建瑋、力鵬等公司進行智慧化轉型，落實精實高效生產，帶動產業發展與提升生產力、競爭力。