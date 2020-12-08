台北國際自行車展領先全球自行車展會 2021年3月推出虛實整合方案

全球排名前兩大的自行車展覽-台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE），將於明（2021）年3月領先全球自行車展會，率先推出實體結合線上展的虛實整合方案。實體展展期為3月3日至3月6日，TAIPEI CYCLE online線上展將於3月3日開展，展出為期一個月，盼藉由雲端展會跨越地域及時差限制，協助國內業者接軌國際商機。

展覽刻正開放報名中，實體展報名至今（2020）年12月10日，線上展報名至明（2021）年1月15日截止。台灣自行車品牌大廠美利達及金屬鏈條龍頭企業桂盟等知名大廠也已率先報名實體展及線上展，展現疫情期間仍積極支持展會、活絡商貿交流的決心。

主辦單位外貿協會表示，除了持續推動原本的實體展之外，也將推出線上展服務，盼以虛實整合的方式，協助所有的參展商及買主克服疫情所造成的挑戰，維持商務交流。TAIPEI CYCLE online線上展包含「虛擬呈現」（Virtual）、「互動」（Network）、「體驗」（Experience）及「數據」（Insight）等四大元素。虛擬攤位給予參展廠商極大自由將產品進行最佳化呈現，VR環景的平台設計提供給買主如同身歷其境的沉浸式體驗。實體展及線上展除了產品展示外，線上展還將增加國際買主「留言」、「預約」及「媒合」的功能，外貿協會也將利用多元的社群媒體、數位資源及豐富的買主資料庫擴散展會及廠商資訊，並與國際專業媒體合作，創造出多樣化的影音內容，極大化廠商參展效益。

為使線上線下更有效地串連，實體展現場將設置線上展專區，讓實體展參觀者與線上展廠商有更多接觸機會；實體展現場的各項活動，如展場直播、線上論壇、自行車展時尚秀及自行車展文化沙龍，也會透過錄影或直播方式，於線上展平台露出。更重要的是，線上平台能有效蒐集潛在買主名單及參觀軌跡，也讓參展商未來能善用這些珍貴訊息再行銷。

更多「台北國際自行車展TAIPEI CYCLE」線上展及展覽相關訊息，可從該展官網（https://www.taipeicycle.com.tw/ ）查詢。