力鵬 滿足少量、多樣、客製化

工業局在106年即開始促進我國染整產業智慧升級，加速切入國際高端市場商機。成立於民國64年的力鵬企業股份有限公司，透過「產業升級創新平台輔導計畫」之「智慧染整示範產線計畫」補助，於該公司楊梅染二廠整合全亞洲首套自動磅料、溶解及輸送系統，該系統連結染機中央監控系統，以全自動的染整程序監控，提升染整品質。並採用自動化的色彩校對系統，滿足少量、多樣、客製化之彈性生產需求。有了自動化產線、分析數據為後盾，人員更可聚焦於機能布種研發，跳脫削價競爭循環。

另外，透過染整生產線製程數據整合優化回饋及製程可視化管理，建立產品數位履歷及線上品質監控，進一步達到生產排程管理、生產效能分析、生產機台設備效能管理與產品品質預測等，提升紡織製程優化、減少產線現場監控人力及能源耗損，加速客戶染色驗證服務由原本5個工作天縮短為2個工作天，開發智慧調控可選擇最低能耗或最大產量參數來操作，節能約20%。每台定型機可節省60kLOE（公秉油當量），定型機烘箱空間優化無效空間遮蔽及後氣前推降低耗能，無效空間遮蔽可達32.8%，智能布車管理與調派，強化精實管理與ERP生管系統結合，掌握每個製程的布車調度，隨時回報布車異常狀況，節省布車找尋時間，提升工作效率，將平均找尋布車耗時由10分鐘縮短至1.5分鐘，提升產業地位。