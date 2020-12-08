阿里山奮起湖車站 冬日大推新玩法

文/賴怡靜

限定夜間鋸角雪螢導覽

天氣漸涼，雲海出現的機會越來越大，幾乎只要天候穩定，很難看不到雲海景致。今年適逢三十周年慶的奮起湖大飯店，走過風華卻依舊充滿熱忱。大部分的遊客都是來去匆匆，到訪奮起湖必吃便當已經成為一種習慣，而奮起湖這塊一頭豬只有十六隻的戰斧豬排，軟嫩入口，竹筍、木耳等季節配菜，吃得出新鮮與當令。尤其在鐵道旁，喝杯咖啡再加上一個木盒便當。除了體會日據時期伐木工作外的休閒時光氛圍外。奮起湖大飯店第二代林耿逸夫妻，延續了父母創業的理念與細心，對於顧客的需求與照顧更是貼心。特別請來解說老師，為住客安排冬天限定的鋸角雪螢參訪行程，自十一月下旬到十二月中僅僅一個月，鋸角雪螢在晚上六點，為了繁衍下一代，輕輕飛舞在奮起湖限定區域的林木間，是台灣難得冬天可以賞螢的區域。

賞螢行程結束，回到飯店也準備好檜木浴桶可供遊客泡澡，在藥草浴中舒緩一天的疲累真舒服。在奮起湖留宿特別有氣氛，像是回到國中時期的畢業旅行，回味無窮。一早的蟲鳴鳥叫與豐盛早餐，不同在都市間的感受。訂好11:30從奮起湖到十字路的來回火車票後，沿著公路下行跟著指標，老老街的百年特色店鋪因為平日還沒開始營業，但歷史的外觀卻永遠迎接遊客到訪，看著木頭與木頭間的接榫如此精細，經過百年仍未損壞，讚嘆老祖先的智慧與巧手。前方的木棧道的盡頭是奮起湖車站，我漫步在落葉與露水的階梯上，四方竹林隨風搖曳的竹葉青香撲來，沿途樟木與各式林木讓整條棧道涼爽宜人。

奮起湖車站到十字路站 麻油麵線

十字路站小巧可愛

從嘉義一路攀爬上阿里山的奮起湖站，車票非常難訂。三個小時的火車體驗也是一種與體力的考驗。如果想要體驗高山火車，又不想長途跋涉，真的可以搭從奮起湖車站到十字路站這段三十分鐘的森林小火車。等滿車的旅客下車後，拿著車票對號入座到車廂裡。三排座位有點擠又不太擠，大概只有兩成旅客讓這次的火車體驗有了好心情，因為私房景點越少遊客越少干擾。火車在經過許多山洞後先抵達了海拔高約1516公尺的多林車站，下車的人不多，因為大部分都是到十字路站終點，到了十字站全體旅客下車後，站務人員俐落的上車整理座位，把座椅更改成下山的方向。部分遊客熟門熟路到店家點上一碗麻油麵線，為這趟迎向午餐的旅程安排妥當。有些遊客拿出從奮起湖帶的便當，在車站涼亭或是車站裡的長椅，伴著鐵軌美景盡情享用。

奮起福餅不但吃出健康更為國爭光

店東陳岱聲夫妻，當初為了返鄉創業，花了三個月走訪各地老街。發現若要走出獨特性，一定要把在地特色彰顯出來，於是市場調查之後，決定用米來作為自己地方特產的原料。無添加的米餅一路走來，雖然幾經波折，陳岱聲樂天的個性與堅持，讓米餅躍上國際舞台，獲得2020年「食品界米其林」比利時iTi國際風味評鑑大賽絕佳風味2星級獎，讓評審吃到流下眼淚的米餅，不容錯過。如今到訪奮起湖，伴手禮大推奮起福餅，不但送禮大方更是支持在地青年的最好鼓勵。

說出通關密語可得專屬限量紀念品

為了歡慶三十周年，奮起湖大飯店特別為時報周刊CTWANT的讀者準備特製小木屐，凡訂房說出「CTWANT最愛奮起湖」即可每房獲得一支，數量有限送完為止。