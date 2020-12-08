千如電機宣布 十年百億、基業長青 41周年感恩餐會董座徐明恩：感謝有你同行

千如創業41周年紀念出席董事與年資滿35年員工合照。圖/業者提供

為落實防疫，電感元件大廠-千如電機(3236)於12月2日公司慶僅低調舉辦41周年感恩餐會。董事長徐明恩致辭表示，「在這樣的嚴峻變局中，千如始終秉持正確的方向與策略，包含集團內資金統籌、生產部署調整與整合、擴大南亞投資、美歐IC Design-in加重力道等，感謝所有內外部夥伴們共同集思廣益以正確策略來因應在生產成本降低與消費性產品價格競爭力提升的方針上，千如經營團隊將持續以AI智能製造的投資、自動化專用線及專用機之規模生產模式，來強化千如的整體競爭力」。

2020年的營運成績單如何？徐明恩說，今年雖逢Covid-19新冠肺炎之嚴峻衝擊，但在全員一條心、積極努力、有效對策、高執行力之下，千如在5月就已完全復工，逐月補回、提升，直到10月份累計合併營收已超過去年同期，並有9.2%之成長。他並宣布將以「創新成長力」的持續提升、「AI智能製造」的建立與「執行力」的精進，來帶動千如電子集團快速成長，早日實現「十年百億」(十年內年營收上看百億)的願景，建立一個基業長青的千如電子集團！

不僅產品優勢、創新成長為展業雙翼，千如公司在CSR指標如人才發展與社會共融方面也不遺餘力，今年10月產學合作簽約，對需才孔急的台灣產業人才培養，持續灌溉培植；11月還捐贈10萬片口罩給馬來西亞，以回饋當地對千如馬來廠的支持，裨益社會共融。

千如創業於1979年，初期產品用在收音機、音響、小馬達，接著進入電視、電腦。1995年廣州廠投產2000年番禺二廠落成(今日之廣州廠)；2004年上海廠投產；2011年10月與馬來西亞Aoba Technology合資簽約，次年接管納入千如集團運作。2009年起，鼓勵千如中國廠幹部回鄉創業，千如提供設備、材料、在同樣製程與管理系統下，全集團的產能年年擴大，計有六家千如專屬生產夥伴工廠；同時在上海廠管轄下也建立了策略生產夥伴共五家。迄今，千如集團四國五廠及AEPP夥伴工廠11家均已是IATF 16949認證通過的汽車電子生產工廠，總人力約3,500人。挾品質優良、客戶信任，目前更進一步推動自動化生產，以邁向世界級電感生產事業集團。

文 陳逸格

工商時報