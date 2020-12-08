千如電機宣布 十年百億、基業長青 41周年感恩餐會董座徐明恩：感謝有你同行

為落實防疫，電感元件大廠-千如電機(3236)於12月2日公司慶僅低調舉辦41周年感恩餐會。董事長徐明恩致辭表示，「在這樣的嚴峻變局中，千如始終秉持正確的方向與策略，包含集團內資金統籌、生產部署調整與整合、擴大南亞投資、美歐IC Design-in加重力道等，感謝所有內外部夥伴們共同集思廣益，以正確策略來因應。在生產成本降低與消費性產品價格競爭力提升的方針上，千如經營團隊將持續以AI智能製造的投資、自動化專用線及專用機之規模生產模式，來強化千如的整體競爭力」。

2020年的營運成績單如何？徐明恩說，今年雖逢Covid-19新冠肺炎之嚴峻衝擊，但在全員一條心、積極努力、有效對策、高執行力之下，千如在5月就已完全復工，逐月補回、提升，直到10月份累計合併營收已超過去年同期，並有9.2%之成長。他並宣布將以「創新成長力」的持續提升、「AI智能製造」的建立與「執行力」的精進，來帶動千如電子集團快速成長，早日實現「十年百億」(十年內年營收上看百億)的願景，建立一個基業長青的千如電子集團！

不僅產品優勢、創新成長為展業雙翼，千如公司在CSR指標如人才發展與社會共融方面也不遺餘力，今年10月產學合作簽約，對需才孔急的台灣產業人才培養，持續灌溉培植；11月還捐贈10萬片口罩給馬來西亞，以回饋當地對千如馬來廠的支持，裨益社會共融。

千如創業於1979年，初期產品用在收音機、音響、小馬達，接著進入電視、電腦。1995年廣州廠投產；2000年番禺二廠落成(今日之廣州廠)；2004年上海廠投產；2011年10月與馬來西亞Aoba Technology合資簽約，次年接管納入千如集團運作。2009年起，鼓勵千如中國廠幹部回鄉創業，千如提供設備、材料、在同樣製程與管理系統下，全集團的產能年年擴大，計有六家千如專屬生產夥伴工廠；同時在上海廠管轄下，也建立了策略生產夥伴共五家。迄今，千如集團四國五廠及AEPP夥伴工廠11家均已是IATF 16949認證通過的汽車電子生產工廠，總人力約3,500人。挾品質優良、客戶信任，目前更進一步推動自動化生產，以邁向世界級電感生產事業集團。