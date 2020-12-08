滬尾藝文休閒園區的生態推手

景觀團隊守護豐富生態資源

滬尾藝文休閒園區鄰近淡水河與米粉寮溪之匯流處，週邊環境景觀優美、生態資源豐富，歷經數年之規劃及興建，於2019年9月底正式營運。園區開發之初，曾對現有基地之生態環境資源做一整體調查與分析，從而了解基地之環境資源特色與條件，並做為後續生態景觀設計與生物微棲地環境營造之參考；設計之初以黃金級綠建築為目標，以「生態保育、永續環境」作為戶外園區的核心精神指標來構建園區。

和群室內裝修(股)有限公司的景觀團隊，囊闊了景觀設計、工程、園藝學、永續農業、樹木保護、環境保護的專業背景，在植栽選擇與整體景觀設計，以兼具環境生態保育、視覺美觀及宏觀視野著墨，選擇台灣原生種、適地、適種的植物為主，並兼具耐風、成本的考量，搭配誘蝶、誘鳥、四季有花景的視覺饗宴，營造出豐富多樣性的生態環境；其中，生態池是貫穿園區生態的要素以及景色的主景視覺之一。

得天獨厚的水文資源繁衍活絡生命

滬尾藝文休閒園區有得天獨厚的水文資源，從上游逕流至園區北側最大的生態池，再由此透過生態溝匯流至園區3個生態池內。生態池除了滯洪效果，亦是生物的重要棲地；生態池中內石堆、枯木，可讓水棲昆蟲及魚蝦生存，池岸以黏壤土、天然石塊堆砌出平緩且多孔隙性、多變化性的環境，讓昆蟲和小動物們喜歡來活動及棲息隱蔽。園區生態池之間各和生態溝串連並構築出生物廊道形成水陸兩棲動物之天然通路，提供了在園區繁衍的生物竄流在整個園區，更利於其繁衍和建立族群。

有愈來愈多的昆蟲、兩棲類、鳥類出現，不僅水中多了水蠆(蜻蛉的稚蟲)，池邊多了紫紅蜻蜓、呂宋蜻蜓、紅腹細蟌……等等，在生態池周邊的草地上，亦可見蛙類卵泡，不小心點還會踩到出來草地遊玩的小昆蟲呢! 隱蔽色極佳的台灣特有種五色鳥(台灣擬啄木)也是園區常客，但多數只聞鳴聲不易觀察；常見的鳥類有綠繡眼、白頭翁、紅嘴黑鵯、金背鳩、樹鵲、小白鷺等。為考量生物多樣性，景觀團隊在生態池廣植各類水生植物、沉水植物類、水植物類、水岸植物等更吸引而來翩翩飛舞的蝶類，構成一幅美麗的場景。

生態教育的搖籃

營運以來景觀團隊陸續為園區的遊客以及將捷金鬱金香酒店的住客辦理園區生態導覽，經過解說，平常似乎僅是存在於空間中的靜止景物，瞬間都被賦予了生命力，吸引眾人的目光、回眸，甚至換得了撫摸。景觀團隊還作公益性質的教育推手，帶領中原大學建築系的學生參觀與解說園區景觀的生態設計，並將生態循環的種子播入他們心中，期待有一天，”大自然”這顆生命的種子發芽、茁壯，與莘莘學子的建築美學靈魂相碰撞，創建出更多能讓生態環境永續發展的自然樂園!