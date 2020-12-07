在地深耕近一甲子 日盛證券歡慶59周年送好禮

在地深耕近一甲子，日盛證券將於12月歡慶59周年慶，始終以「顧客至上、服務第一」為核心價值，為感謝客戶長期以來的支持與愛護，日盛證券將在周年慶期間舉辦一系列推廣活動。

周年慶期間三大優惠好禮：一、年底前於「日盛Smart」登入、委託或交易成功，即可天天抽最高200點紅利點數。二、為鼓勵投資人養成長期投資紀律，年底前只要透過「日盛基金通」或官網申購元大、國泰、統一、群益、兆豐等五家投信，基金定期定額皆為0手續費，幫助投資人運用好的投資工具，享受時間x複利的威力。三、「從零開始變有錢」零股交易活動，即日起至12月底止於台股交易時間9:00~13:30，透過盤中電子交易零股成交且完成交割者，即獲抽獎資格，獎項有漢來海港城電子禮券、Apple Watch S6…等共計418個獎項。另外，周年慶期間12/8~12/13 透過LINE帳號參加轉輪抽獎活動，更有機會獲得必勝客即享券、肯德基即享券、LINE POINTS…等400個中獎名額。

日盛證券黃進明總經理表示近年來為因應節能環保與時代趨勢極力推廣電子交易、無紙化作業及電子對帳單等環境永續政策推動不遺餘力，今年四月電子交易的內部佔比於已達70%以上；同時，為提供客戶更便捷的美股交易服務，日盛證券推出「Smart美股通」，亦搶先業界提供即時報價服務，讓投資人隨時掌握最新市場動態的同時，新聞內的個股資訊也會同步即時報價，對無漲跌限制的美股市場，投資人不再因為延遲報價而有買賣價差的問題。

今年以來日盛證券在各方面繳出亮眼的成績單，日盛證券黃進明總經理表示儘管如此，我們還是持續前進的腳步、不停歇，希望降低投資人入市的門檻，降低學習投資障礙與投入正確投資觀念，因此日盛證券在全省分公司皆有辦理線上及線下的免費講座，歡迎有興趣的投資人可上官網進行報名。https://jsmarket.jihsun.com.tw/Course/SmartApp