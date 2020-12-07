區尚斌當選第31屆台北市國際傑人會會長 凝聚創新 光大傑人 再創輝煌

感謝多位前輩給我啟示，擔任會長是一種「承擔及付出」的義務，基於這個認知，我對自己做了一個承諾，在2021年的會務活動上，我將盡量的出席及學習，今天，我背上這個「會長」榮譽的彩帶，我要感謝台北市會會友及資深會友的謙讓，給予我這個為大家服務的機會。

2020年12月6日 星期天 是國際傑人會的北區, 台北市會, 新北市會與首都會的三會會長交接暨理監事宣誓就職聯合交接典禮, 在台北市三軍軍官俱樂部舉行典禮活動, 悉 台北市會2020年第三十屆會長黃仁壽卸任後, 明年度2021年第三十一屆由當選會長區尚彬來接任, 並定位第三十一屆, 台北市會口號為 ‘ 凝聚創新 , 光大傑人 ‘. 而明年新北市則由謝卓儒續任會長, 首都會會長則由施凱文當選接任.

當天祝賀來賓冠蓋雲集, 有來自全台灣的各分會會長與會友們, 以及很多來自不同團體的貴賓們, 同來祝賀會長交接典禮, 還邀請到德高望重的

新黨前主席 郁慕明主席來致詞祝賀. 當天致詞來賓還有中華民國總會總會長陳鋒仁, 國際傑人會世界總會總會長傅忠雄, 與第二屆世界總會總會長張正中等人致詞祝賀..

當天晚上國際傑人會世界總會, 也在台大的庭園會館舉辦2020 / 2021年總會長交接典禮, 悉 2020年世界總會總會長傅忠雄卸任後, 由常務理事張琇雅女士接任2021年的國際傑人會世界總會總會長一職, 張琇雅女士秀外慧中, 能力出眾,

常以做公益為樂事的女中豪傑, 當選總會長實至名歸! ( 張總會長是國際巨星徐若瑄的母親 ) 當天晚上的典禮冠蓋雲集不說, 因為能邀請到久未露面的, 國民黨大老 人稱’伯公’的吳伯雄出席致詞, 實在是難能可貴啊!

台北市會將進入第31年了，目前會務穩定且經營有成，這都是過去至今之歷屆的會員、會長們、以及顧問的功勞！因此，今天我才能夠有這份榮耀，我感謝各位！現在，我們也一起鼓掌來謝謝所有過去及現在的會友們、一起祝賀及祝福 台北市傑人會!

每個組織單位,在不同的時期, 都有不同的願景要求，考量台北市會的現況及未來發展願景，以及中華民國總會的2020年年度目標和口號下，我們選擇了2021年精神標語，「凝聚創新 光大傑人」，以揭示台北市會的2021年會務方針，我的解釋說明如下:

一、台北市傑人會的過去發展歷史， 我覺得台北市會有三個優秀的亮點：

1.台北市會有很好的社會形象。

2.有各行各業的傑出會友。

3.有卓越的公益服務績效。

因此在2021年內, 本人將帶領台北市會來規劃和推動會務，以期在這三亮點的基礎上，能夠有更加顯著的成果。

二、榮譽服務：這是首先肯定和勉勵我自己的，因為擔任台北市會的會長職務就是會員的義務，這是一個承擔及付出的榮譽。我願意花更多的心思和付出來服務會友們，服務國際傑人會和社會，就是以一份榮譽為先，其他的就不用想太多了。

相同的，我需要再跟會友們互相勉勵，來加強訴求我們參加國際傑人會的公益目的及榮譽。以榮譽感出發，以傑人態度來處理事情，那就能夠讓事事順利完成！除了公益性服務之外，我也需要更加貼心關懷及服務會友們，以及跟會友們互相學習而使會友們能夠互相了解，期許讓會友們能夠長期的認同而待在這傑人家庭裡！