國際級畫家陳明順於母校嘉義民和國小100周年校慶展出作品受熱烈迴響

12月5日嘉義民和國小歡慶100周年，特別邀請該校校友、目前為法國藝術家獨立沙龍協會國際會員的國際級畫家陳明順於該校展出8幅寫實、抽象、印象等不同風格的油畫創作，受到全校師生熱烈迴響。

陳明順說，民和國小的一小步，是他的一大步。50年前的陳明順在擁繪畫氣息濃厚的母校就學，自然培養出愛畫畫的樂趣。自國小三年級起學科成績不理想的他，經常被劉培文老師特別指導，老師意外的發現陳明順有獨特的繪畫藝術概念，受此啟發，陳明順即常常奪得校內比賽第一名。陳明順的故鄉與世界各大畫家諸如米勒、莫內、塞尚有極大的相似處，廣大鄉村好山好水，可說是處處是題材，處處是畫境，處處是靈感 。

畫家陳明順解說創作理念。

陳明順說，法國擁世界三大畫派的牛耳，學院寫實，印象抽象，靈感創作最長者已經有350年以上的歷史，可見法國此濃濃的藝術世界畫功何等深厚，幸運的陳明順又在法國藝術家官辦比賽亞裔唯一評審李元亨的指導，及在華商廣告科由國家水墨張碧寅大師指導素描、郭彬源主任指導水彩、榮璧鈞指導美學，加上在國立台中商專商設教授們指導構圖，色彩，造型，立體，心理等等都成為國際油畫家日後的創作元素。陳明順說，創作的能量來自生活歷練的累積，他也期許學弟妹們一起認真努力畫畫，讓民和國小能揚名法國巴黎，為國家及母校爭光。