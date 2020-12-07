智高實業「Gigo智高」領先全球推出Toys 3.0 新世代玩具邁向新紀元

智高實業「Gigo智高」創立於1976年，40多年來以「幫助全世界孩子快樂學習」自我期許，開發出全球專利「一凸五凹」結構積木，獨特的單點橋接結構，根據數學家Kevin L. Gong的研究，僅用16個顆粒，即可創造約6百億種變化，由此衍生超過600個功能積木及100多項世界專利，是全世界變化最多的積木，奠定了Gigo智高的基礎核心。

智高實業榮獲第23屆「小巨人獎」殊榮。智高團隊不畏艱難，朝著「教材玩具化，玩具教材化」的方向研發，獲得全球各大教育品牌的青睞，並成為最佳的夥伴，足跡已遍布全球37個國家，並攜手為全世界學童創造無限的可能。

智高實業榮獲第23屆「小巨人獎」由(圖左)經濟部部長王美花頒「小巨人獎」由智高總經理林佳沛(圖右)代表授獎。

圖／經濟部提供

智高實業總經理林佳沛表示，20多年前Gigo智高成功將歐美學校所需的實驗器材研發成積木元件群，而成為教學「工具」。老師也能運用智高積木提升DIY做中學的互動模式，因材施教，在編寫教案時更靈活多元地符合各年齡層的學生學習需求。因此Gigo智高得以從玩具跨足到學校教材市場，成為歐美科學教育中不可或缺的一環。全球舉足輕重的教育品牌，包括法國CELDA、德國KOSMOS，日本GAKKEN、美國CHILDREN’S FACTORY等知名品牌也慕名前來，成為Gigo智高的全球夥伴。Gigo智高因應法國學校市場的需求發明齒輪積木、電學積木等產品，成功地將歐美學校所需要的科技領域教具積木化，讓孩子們享受作中玩，玩中學的樂趣。老師也能運用智高積木提升DIY做中學的互動模式，因材施教。因此Gigo智高得以從玩具跨足到學校市場，成為歐美科學教育中不可或缺的一環。

智高產品100％台灣製造，發展適合1~99歲全年齡層的積木產品，讓動手做的樂趣代代相傳。

(圖左起) 智高實業副總經理林玫芸、總經理林佳沛。圖／朱錦霞

隨著能源教育與科學教育受到關注，Gigo智高首創風力發電、水力發電、藍牙遙控模組等產品，不僅紅回台灣, 更整合了過去在歐美教育市場的經驗，以智高實驗室包裝擴展新的教學領域，具備國際級的研發實力，除了持續研發更創新的教育積木外，為了因應E世代的到來，Gigo智高結合虛擬科技與實體積木，領先全球推出Toys 3.0 新世代玩具，並計畫建置線上創意平台，讓孩子們可以更方便的分享他們的創意模型，將創意匯集成全球資料庫，為下一個紀元佈局。 智高產品100％台灣製造，使用安全、無毒塑料，並通過歐盟及多國玩具品質檢測合格。智高產品擁有多國的專利保證。零件經嚴格耐力測試，品質有保證。智高為知識和創新的永續傳承，辦理世界機關王大賽，不僅讓孩童活用課堂裡的科學原理，讓學習變得更有趣，也提供孩子一個發揮創意的舞台。