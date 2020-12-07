設計美學導入工業區第一站 共創大武崙新面貌

經濟部工業局響應政策，推動以設計美學思維導入工業區，位於基隆的大武崙工業區即為推動之首站，12月4日在工業區服務中心展示「翻轉工業區-共創園區新美學」成果。

經濟部工業局呂正華局長、工業區組陸信雄組長、北區工業區管理處陳信良執行長，基隆市林右昌市長、產業發展處黃駿逸處長，以及基隆市工業會鄭文煜理事長、大武崙工業區廠協會魏雅庵理事長、瑞芳區工商協進會顏維珉理事長、大武崙兼瑞芳工業區服務中心鄭秀美主任、毅太企業洪團樟董事長、新峰機械蔡國智董事長等各界貴賓，應邀出席參與盛會。

經濟部工業局於民國59年成立，今年適逢工業局創辦50年，響應國家政策將設計導入工業區美學的概念，希望透過美學設計翻轉工業區，打造共存共榮共好生態圈，讓工業區成為地方產業創生基地，為台灣注入一股新興能量。

大武崙工業區占地約29公頃，民國58年基隆市政府報請行政院核定編定，迄今也已超過50年，工業局呂正華局長表示，率先在大武崙工業區推行設計美學導入工業區，並結合明年基隆城市產業博覽會，及配合中央政策推動教保服務於園區內設置職場教保中心，相信大武崙工業區未來將以全新面貌和大家見面，提供廠商鄰里更美及更軟性的服務。

大武崙工業區即推動「翻轉工業區計畫」，委由中華民國工業設計協會針對大武崙工業區現況盤點分析後，規劃適合的園區設計導入模式，統整工業區對外形象及內部環境，首創導入園區形象設計概念，以園區社會責任為核心，結合「區、廠、里」三方連結互動為概念，其中代表「區」跟「廠」的量體象徵轉動的齒輪，在「里」的支持下持續地帶領地方產業前行，結合成TIP（Taiwan Industrial Park,台灣工業區）之工業區專屬CI企業形象識別系統。

另外，本計畫也同步規劃「職人漫步」，即以大武崙工業區的園區特性，並收集園區技術、設備故事或職人相關知識彙整成知識庫，累積產業知識，再透過共創空間將產業知識轉換互動展區，帶領閱讀者或參與者認識園區產業內涵，傳承對各式產業的想像。並推動「開廠製物」，讓設計師走進工業區，了解不同廠商的技術能量後，看見技術整合後可能的未來市場，最後為了讓園區擁有一個共創設計空間，推動「共創設計角」，讓民眾及設計交流持續在此發生。

工業局將大武崙將作為工業區導入美學設計示範案例的第一站，持續推動打造全台工業區的新風貌，本次「翻轉工業區-大武崙工業區成果展示會」活動將設計成果開箱展示，工業局呂正華局長邀請基隆市政府林右昌市長，及大武崙工業區廠協會魏雅庵理事長共襄盛舉，透過基隆城市博覽會的舉辦帶領大武崙工業區升級，與廠商及民眾一起共創大武崙工業區的未來新面貌。

