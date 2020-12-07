經濟部工業局呂正華局長 獲頒李國鼎管理獎章

中華民國管理科學學會於12月5日辦理第8屆第1次會員代表大會暨「產業全球化之變遷與企業因應」研討會，會中邀請行政院前院長陳冲以「逆全球化下的新鏈情」為題進行專題演講，並頒發「李國鼎管理獎章」予五位受獎者，經濟部工業局局長呂正華獲頒該獎外，今（109）年得獎者還有臺大醫院新竹生醫園區院長余忠仁、勤美股份有限公司董事長林廷芳、中華經濟研究院院長張傳章、中鼎集團副總裁楊宗興等各界優秀代表。

呂正華局長獲頒發「李國鼎管理獎章」，具體事蹟包括：推動製造業導入雲端、大數據（Big Data）等進行智慧製造生產，規劃並推動「歡迎台商回台投資行動方案」，加速發展並重塑產業供應鏈，已吸引網路通訊設備、伺服器、電腦周邊產品、機械設備、自行車、汽車零組件、民生用品等206家台商回台，投資金額達新臺幣7,891億元；積極規劃我國AI產業發展計畫及策略做法，配合行政院積極擘劃未來產業在數位創新、數位轉型、設計加值的具體落實，尤其是半導體產業的材料、設備、人才的扎根，致力打造台灣成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」。

其次，帶領口罩國家隊製作口罩，保護國人健康，迅速進行口罩增產專案計畫，發揮工業局多年累積的經驗，緊急以政府預算採購92台口罩機器，使口罩生產量從日產188萬片增加到日產2000萬片以上。另外，積極推動智慧城市，應用科技帶動產業發展，運用公私民協作機制（Public-Private-People Partnership，PPPP）模式，以中央與地方協力方式，輔導業者投入能量淬鍊自有解決方案，透過智慧化服務協助地方及民眾解決問題，針對不同面向產業需求，運用物聯網與智慧科技，加速軟硬體整合，實地淬鍊國產化智慧城市整體解決方案，強化地方政府數位治理能量，打造民眾有感智慧生活環境。

呂正華表示，能夠在國家面臨疫情關鍵時刻，貢獻公僕為民服務的精神，激勵國人對於工業製造的榮譽感，提升國人對政府的信賴，本次獲頒「李國鼎管理獎章」是所有工業局同仁努力的成果；獲獎之後，深感責任加重，也希望帶領同仁們效法李國鼎先生的精神，不斷汲取新知、新的觀念，與時俱進，運用科技管理啟發的動能，提出創新看法與策略，賡續為我國產業升級與轉型做出積極貢獻。